La lámpara de Super Mario que gusta en la red Un padre fabrica una lámpara con el popular personaje a petición de su hijo EL DIARIO VASCO Jueves, 16 agosto 2018, 10:02

Un niño le pidió a su padre algo original que hizo que el progenitor recordara su propia infancia. El pequeño quería una lámpara de Super Mario, tras verlo en internet. Esta es la historia del usuario de Twitter 'El Caminante', que fabricó el objeto y ahora arrasa en la red.

El hombre ha hecho público un tuit en el que afirma:

«Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en internet. Este fin (de semana) me dediqué a hacerle la lámpara, ya que no conseguí dónde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó».

El tuit está arrasando en la red y muchos padres han mostrado su intención de imitarle. Si te atreves a hacerlo puedes seguir la sinstrucciones para fabricar la lámpara de Super Mario pinchando aquí