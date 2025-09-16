Kultura zientifikoaren agenda digital berria aurkeztu dute
Asteartea, 16 iraila 2025, 11:15
Eusko Jaurlaritzak ZientziaKlik aurkeztu du, EAEko kultura zientifikorako erreferentziazko agenda digitala izateko asmoz sortu den web atari berria. Horrez gain, dibulgazio ekimenei buruzko berriak eta berrikuntzak jasoko ditu, newsletter informatibo batean harpidetzeko aukerarekin batera.
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren ekimen honek esperientzia argia, erraza eta eskuragarria eskaintzen du, zientzia-ekitaldien programazio osoa modu bateratuan erakutsiz. Gainera, ZientziaKlik-ek albisteak eta berrikuntzak dakartza, eta newsletter batean harpidetzeko aukera ematen die erabiltzaileei, betiere eskaintza kultural zientifikoaren egunean egoteko.
'ZientziaKlik. Klik egiten dizuten zientzia planak' ekimenaren helburua herritarrak kultura zientifikoaz gozatzera gonbidatzea da, interes- eta jakin-min-klik hori eragin dezaketen formatu, gai eta edukiak dituzten aisialdi-planak proposatuz. Agenda horrek aukera ematen du euskal hirietan, auzoetan eta udalerrietan egiten diren kultura zientifikoko jarduera ugari ezagutzeko.
Material grafikoen, ikus-entzunezkoen, sare sozialen eta beste euskarri batzuen bidez, kanpainak ideia hau indartu nahi du: zientzia eta ezagutza aukera kultural erakargarria izan daitezke edozein unetan eta edozein publiko motarentzat.
Jakindari Kultura Zientifikoaren aldeko Aliantzaren erakusleiho gisa ere funtzionatzen du webguneak, 50 kidek baino gehiagok gizartean ezagutza zabaltzeko antolatzen dituzten ekitaldiak eta jarduerak erakutsiz. Lankidetza-ataria da, eta bertan, eragileek eta aliantzako kideek edukia sortu ahal izango dute, eskaintza aberastuz eta ZientziaKlik espazio bizia eta parte-hartzailea bihurtuz.
