Kontsumo elektrikoa Euskadin: «Behar baino gehiago gastatzen dugu?»

Euskadin 2024an elektrizitatearen kontsumoa %1,2 igo zen, baina oraindik azken urteetako mailarik txikienetakoa da, pandemiaren ondoren bigarrena

Yasmina Hernández

Igandea, 5 urria 2025, 11:52

Comenta

Energiaren Euskal Erakundeak urtero txosten bat argitaratzen du Euskadin energia nola erabiltzen den azaltzeko. 2024ko lehen datuetan ikusi da industriak elektrizitate gehiago erabili duela, eta beste energia-iturri batzuen erabilerak ere gora egin duela, hala nola autoentzako erregaiak eta gas naturala.

Guztira, Euskadik 13.866 GWh elektrizitate kontsumitu zituen 2024an, 2023an baino %1,2 gehiago. Hala ere, kontsumo horrek txikia izaten jarraitzen du beste urte batzuekin alderatuz gero: 2020an, COVID-19aren krisian, izan zen maila baino %1,4 gehiago soilik. Hala, 2024 azken garaietako elektrizitate-kontsumo txikieneko bigarren urtea da, pandemiaren urtea kontuan hartzen ez badugu.

