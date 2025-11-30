Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kanpoan jatea eta alferrik ez galtzea: aldaketa Euskadin

Kanpoan jatea eta alferrik ez galtzea: aldaketa Euskadin

Euskadiko herritarrek gero eta gehiago egiten dute apustu elikagaiak aprobetxatzeko, bai etxetik kanpo, bai etxe barruan

Yasmina Hernández

Igandea, 30 azaroa 2025, 12:21

Comenta

Euskadiko herritarrengan, oso ohikoa izaten jarraitzen da kanpoan bazkaltzera ateratzeak. AECOCek egin duen 'Elikagai Hondamenaren Barometroaren' arabera, euskal herritarren %89k jatetxeetan soberan dagoen janaria eramatea eskatzen du, 2016an, berriz, %58k.

Etxeei dagokienez ere, behera egin du zaborrak: Euskadikoko etxeen %36k onartzen dute maiz botatzen dituztela elikagaiak (2016an, %40k), eta ezer alferrik galtzen ez duten familien ehunekoa %15etik %18ra igo da. Hala ere, oraindik ere zailtasunak daude elikagaiak kudeatzeko: %58k ahaztu egiten ditu produktuak despentsetan edo hozkailuetan, hondatu arte; %20k bota egiten ditu balio gutxikoak direlakoan edo soberan prestatzeagatik; eta %64 elikagaiak iraungi aurretik izozten saiatzen bada ere, soberakinak gordetzen dituztenen %26k bota egiten dituzte azkenean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  8. 8

    El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kanpoan jatea eta alferrik ez galtzea: aldaketa Euskadin