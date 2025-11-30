Kanpoan jatea eta alferrik ez galtzea: aldaketa Euskadin
Euskadiko herritarrek gero eta gehiago egiten dute apustu elikagaiak aprobetxatzeko, bai etxetik kanpo, bai etxe barruan
Yasmina Hernández
Igandea, 30 azaroa 2025, 12:21
Euskadiko herritarrengan, oso ohikoa izaten jarraitzen da kanpoan bazkaltzera ateratzeak. AECOCek egin duen 'Elikagai Hondamenaren Barometroaren' arabera, euskal herritarren %89k jatetxeetan soberan dagoen janaria eramatea eskatzen du, 2016an, berriz, %58k.
Etxeei dagokienez ere, behera egin du zaborrak: Euskadikoko etxeen %36k onartzen dute maiz botatzen dituztela elikagaiak (2016an, %40k), eta ezer alferrik galtzen ez duten familien ehunekoa %15etik %18ra igo da. Hala ere, oraindik ere zailtasunak daude elikagaiak kudeatzeko: %58k ahaztu egiten ditu produktuak despentsetan edo hozkailuetan, hondatu arte; %20k bota egiten ditu balio gutxikoak direlakoan edo soberan prestatzeagatik; eta %64 elikagaiak iraungi aurretik izozten saiatzen bada ere, soberakinak gordetzen dituztenen %26k bota egiten dituzte azkenean.