Kafe asko kontsumitzen al da Euskadin?

Kafe asko kontsumitzen al da Euskadin?

Kafea elementu zentrala da Euskadiko eguneroko bizitzan eta ostalaritzan

Y. Hernández

Igandea, 16 azaroa 2025, 12:33

Euskadin, kafea eguneroko bizitzaren eta gizarte-kulturaren funtsezko zatia da. Kontsumoa handia da, bai etxean, bai taberna eta kafetegietan, eta kafe-tradizio handia islatzen du. Cafés Baqué eta antzeko markek joera hori erakusten dute: egunean 300.000 kafe baino gehiago zerbitzatzen dira eskualdean.

Oro har, datu horiek adierazten dute Euskadin oso errotuta dagoela kafearen kontsumoa, Espainia osoan edari horrekiko gero eta zaletasun handiagoa dagoen moduan. Izan ere, Kafearen Txosten Sektorialak adierazten duen bezala, urtean 4,22 kilo kafe kontsumitzen direla, hau da, 562 kikara.

