Un juzgado de Gasteiz paraliza la repetición de la prueba de Anestesia de la OPE Osakidetza resalta que la sentencia no es firme, pero elude decir si la recurrirá IKER MARÍN Miércoles, 19 diciembre 2018, 13:16

El Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Vitoria-Gasteiz ha decidido «paralizar cautelarmente» la repetición de las pruebas selectivas de la categoría de Anestesia y Reanimación de la OPE 2016-2017. Ante esta decisión, la dirección general de Osakidetza, en una nota informativa, muestra su «máximo respeto ante esta decisión judicial».

De la misma manera, los responsables del Servicio Vasco de Salud subrayan el «hecho» de que el auto «no entra a juzgar el fondo del asunto», sino que adopta «una medida provisional», por lo tanto «no se trata de una sentencia firme».

Anestesia y Reanimación era una de las especialidades médicas que Osakidetza, tras la decisión de los tribunales de la OPE, decidió repetir junto a las de Cardiología y Angiología y Cirugía Vascular. Además, también se mantiene paralizada la prueba de Traumatología.

El fallo judicial es consecuencia del recurso presentado por ESK hace un mes. El sindicato se mostró en contra de la decisión del Servicio Vasco de Salud de repetir las pruebas en las categorías de Anestesia y Reanimación, Cirugía Vascular y Angiología, además de Cardiología, por existir indicios de que se podrían haber filtrado los exámenes. Mientras la intención de Osakidetza era volver a hacer las oposiciones a primeros de 2019, ESK consideraba que era una «temeridad» en tanto la Fiscalía Superior del País Vasco no concluya su investigación, lo que no sucederá hasta, al menos, el mes de julio de 2019.

Resulta significativo el hecho de que el juez haya decidido paralizar la oposición de Anestesia y Rehabilitación porque se trata de la especialidad en la que tres médicos anestesistas del Hospital de Mondragón predijeron quienes iban a sacar plaza. Estos especialistas, afiliados a ESK y Elkarrekin Podemos, acudieron al notario días antes de que se celebrara la oposición y dieron los nombres de los candidatos que sacarían mejor nota. Y acertaron. Las puntuaciones más altas se correspondieron con médicos interinos del Hospital Universitario de Álava.