Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los acusados accede al Palacio de Justicia de Gijón. J. C. Román

Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

El juicio en la Audiencia Provincial de Asturias ha quedado visto para sentencia con la declaración de los cuatro acusados de agredir sexualmente a dos chicas en un piso turístico en julio de 2021

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:48

Comenta

«No hubo ninguna agresión sexual ni ninguna violación, fueron las chicas las que quisieron mantener relaciones con nosotros, no fueron forzadas en ningún momento». ... Los cuatro jóvenes portugueses acusados de una violación grupal en un piso turístico en el barrio de El Carmen, en Gijón, en julio de 2021 declararon hoy jueves en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, a puerta cerrada para preservar a las dos denunciantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  5. 5 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  9. 9 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  10. 10

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»