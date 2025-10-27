Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente Macron y su esposa, Brigitte, en un acto público. EFE

Juicio a los ciberacosadores que crearon la teoría de que la mujer de Macron es un hombre

Ochos hombres y dos mujeres están acusados de hostigar en línea a la primera dama francesa

Beatriz Juez

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Diez personas se sientan hoy y mañana en el banquillo de los acusados en el Tribunal Correccional de París por ciberacoso sexista contra la primera ... dama francesa Brigitte Macron, a la que acusan de ser en realidad un hombre.

