Un juez advierte a Aena de que su plan para desactivar la huelga en Loiu no es legal La sentencia hará que vuelvan las cancelaciones al aeropuerto el próximo domingo JOSU GARCÍA Miércoles, 17 julio 2019, 09:14

Los trabajadores en huelga de Loiu han logrado este martes por la tarde una primera victoria parcial en el juzgado frente a la dirección del aeropuerto en el conflicto laboral que les enfrenta desde el pasado día 1. Un juez de Bilbao ha advertido a Aena, la empresa de participación pública que gestiona el aeródromo vizcaíno, de que su plan para desactivar los paros no «se ajusta a derecho». El magistrado concluye que la manera en la que se estaban aplicando los servicios mínimos no era adecuada y que, a partir de ahora, los empleados llamados a su puesto para operar los llamados vuelos protegidos, no tendrán la obligación de sacar adelante el resto de operaciones.

Es decir, lo que sucedió el pasado domingo, cuando no se anuló ni un solo despegue o aterrizaje en Loiu, no volverá a pasar. A partir de ahora, atendiendo al fallo judicial, lo normal es que se cancelen entre 18 y 26 vuelos en cada jornada de huelga (la próxima protesta está prevista para el domingo). En el primer día de movilizaciones se quedaron en tierra 20 aparatos y 3.000 pasajeros de los 7 destinos afectados (Madrid, Barcelona, Munich, Fráncfort, Amsterdan, París y, ocasionalmente, Sevilla). Sin embargo, seis aviones de Air Europa con destino u origen en Barajas si volaron, en contra de la interpretación que los sindicatos hacían de los servicios mínimos. Por este motivo plantearon una demanda contra la directora, Cristina Echeverría, y Aena por haber vulnerado presuntamente el derecho de huelga.

El titular del Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao ha desestimado ahora la denuncia de los trabajadores, en cuanto que considera que Echeverría no actuó de mala fe. No hubo «dolo», sino «una disparidad de criterio» en la lectura de los servicios mínimos. Ahora bien, advierte a la máxima responsable de 'La Paloma' de que «no es acertado» su planteamiento y da la razón a las centrales sindicales. En esta línea advierte de que, en adelante, «los trabajadores designados para los servicios mínimos deberán dedicarse a ejecutar esos servicios y no otros», con la excepción de los Bomberos y otro personal de seguridad que, obviamente, deberán garantizar que no hay ningún riesgo en la operativa durante todo el día.

El fallo carga de energía a los sindicatos y supone un varapalo para la dirección, porque reactiva la principal medida de presión de los trabajadores. «Es una inyección de razón y moral», valoran fuentes del comité de huelga. El próximo domingo se da por hecho que volverán las cancelaciones a la parrilla de vuelos y esto supone apretar a Aena para que mejore la oferta que ha realizado hasta la fecha con el objetivo de cerrar un conflicto que ha estallado en el momento de más tráfico del año.

Los trabajadores piden un aumento de plantilla. No hay una reivindicación económica. Aseguran que el personal en plantilla ha permanecido inamovible en los últimos años, pese al aumento de un 50% en el número de pasajeros (de 4 a 6 millones). La dirección sostiene que el número de empleados ha crecido un 16% desde 2015 y ofrece más recursos en cuatro áreas (atención al cliente, administración, prevención y navegación).

Además del paro del domingo, hay previstas protestas de 24 horas los días 25, 28 y 31 de este mes; el 4, 11, 15, 18, 25 y 31 de agosto; y el 1 de septiembre. Además, el 24 de julio y el 1 y 14 de agosto habrá movilizaciones de seis horas. Loiu es el único de los 49 aeropuertos españoles en huelga.