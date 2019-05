Los jueces proponen que las víctimas de delitos sexuales en la infancia tengan más tiempo para denunciar Dos de las personas que han acusado a 'don Chemi' accedieron a fotografiarse frente al colegio de los Salesianos. / UIS ÁNGEL GÓMEZ El Consejo General avala que el plazo de prescipción empiece a contar cuando los afectados cumplan 30 años y no a los 18 como hasta ahora SERGIO GARCÍA Viernes, 31 mayo 2019, 12:43

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el jueves por unanimidad un informe favorable al anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia cuya finalidad es introducir en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la lucha contra la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos , la explotación y el abuso sexual y la violencia doméstica y contra la mujer. De entre todas las medidas que se pretenden incorporar al nuevo texto, una de las más destacables es, sin duda, aumentar el plazo para que los menores que hayan sido víctimas de delitos sexuales puedan denunciarlos. La idea es que a partir de ahora, el plazo de prescripción empiece a contar cuando los afectados hayan cumplido 30 años, y no 18 como sucedía hasta ahora.

Este último marco de acción ha impedido dictar condenas en casos tan conocidos como el de los abusos denunciados en Salesianos de los que se acusaban a Don Chemi, los ocurridos en Jesuitas hace más 30 años y que saltaron a la luz pública el pasado marzo o los supuestamente perpetrados por el entrenador del Baskonia de fútbol y que se han traducido en media docena de denuncias.

Una ley como ésta permitiría estrechar el cerco sobre los depredadores sexuales, evitando así que muchos culpables no escapen a la labor de la Justicia amparándose en el tiempo transcurrido desde la comisión del delito. La idea no es nueva. El pasado diciembre, el Gobierno anunció que elevaría la edad de prescripción en casos de delitos sexuales contra menores, si bien el adelanto electoral obligó a cambiar los ritmos de trabajo. En ese marco de actuación se trabajaba también con la premisa de que los menores de 14 años no declararan más de una vez en el proceso judicial.

Inhabilitación profesional

El texto analizado modifica de forma parcial el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras. El informe recomienda además una nueva redacción dada al artículo referido a la limitación de derechos profesionales de los condenados, pues amplía el catálogo de actividades, retribuidas o no, sobre las que los jueces pueden imponer la pena de inhabilitación especial.

El dictamen advierte que las actividades vedadas a los condenados deberán presentar «una estricta conexión con el delito cometido» y recuerda la necesidad de una «adecuada motivación» de la resolución judicial a la hora de restringir los derechos profesionales. También considera positivo que el anteproyecto deje a criterio del juez la posibilidad de restringir la inhabilitación a «determinadas funciones o aspectos de una determinada actividad», permitiendo así a los condenados realizar tareas que no estén directamente relacionadas con el delito cometido.

Entre otras modificaciones del anteproyecto que avalan los jueces está aumentar de 13 a 16 años la edad de la víctima de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (prostitución, explotación sexual y corrupción de menores), una medida en consonancia con la normativa europea. Es aquí donde se hace mención al incremento del plazo en que empieza a contar la prescripción de los delitos de abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil o trata de seres humanos, cuando la víctima es menor de edad.

Delitos de lenta asimilación

En esos casos, la prescripción comenzará a contabilizarse a partir del momento en el que la víctima cumpla 30 años y no, como hasta ahora, cuando adquiría la mayoría de edad. España cumple así con la obligación –contenida en una directiva de la Unión Europea– de desarrollar medidas que permitan enjuiciar estas conductas «durante un periodo de tiempo suficiente». ¿Por qué? Los jueces entienden que el legislador debe interiorizar que este tipo de delitos son de lenta asimilación por la víctima y pueden tardar mucho tiempo en detectarse. El informe de los jueces avala también que el anteproyecto limite el ejercicio del derecho de dispensa del deber de declarar por razón de parentesco cuando la víctima sea un menor y el testigo del delito uno de sus representantes legales.

El texto objeto de informe modifica los requisitos para que el juez pueda rechazar el perdón al agresor como causa de extinción de la responsabilidad penal cuando la víctima es menor de edad o es una persona con discapacidad. Hasta ahora, antes de tomar la decisión, el juez debía «oír» al representante del menor o de la persona con discapacidad. Tras la reforma, que el CGPJ avala, además de escuchar al representante legal, el juez deberá oír al menor si tiene capacidad para expresarse y, en todo caso, si tiene más de 12 años, o a la persona con discapacidad.

Por otro lado, el Anteproyecto añade al catálogo de agravantes genéricas contenido en el Código Penal la agravante por motivos de discriminación dirigida a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, llenando así un vacío legal puesto de manifiesto por el Supremo. El reconocimiento de los menores como titulares de derechos subjetivos está presente en otra de las modificaciones que el texto analizado introduce en el Código Penal cuando prevé de forma expresa que los hijos menores sigan disfrutando de determinados derechos si el condenado ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad.