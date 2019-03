Los jóvenes vascos se unen a la iniciativa mundial contra el cambio climático Concentración de jóvenes estudiantes en el campus de Donostia de la UPV / Michelena Claman que «no existe planeta B» y que si no se actúa de forma inmediata «en diez años no habrá retorno» EFE Viernes, 15 marzo 2019, 15:31

Los estudiantes vascos han salido a la calle para exigir a los gobiernos medidas para frenar el cambio climático porque como han subrayado «no existe planeta B» y si no se actúa de forma inmediata «en diez años no habrá retorno».

De esta manera la juventud vasca se ha sumado a la iniciativa Fridays for future iniciada por la joven sueca Greta Thunberg en el marco de la cual se ha organizado este viernes una huelga internacional estudiantil por el clima en más de 40 ciudades españolas y 1.800 en el mundo, en una jornada ya conocida como el «15-M climático«.

En San Sebastián, una treintena de estudiantes universitarios se han concentrado ante el aulario Ignacio María Barriola con varias pancartas y carteles alusivos a la lucha contra el cambio climático como «Fridays for Future», «Nuestro futuro no es vuestro juego», y «Cambiemos el sistema, no el clima».

Tras permanecer ante el aulario durante varios minutos, los estudiantes han marchado en manifestación por el campus guipuzcoano de la UPV/EHU.

En Vitoria, unos 200 jóvenes se han concentrado en la Plaza Nueva de la capital alavesa tras varias pancartas con lemas como «Zertarako ikasi etorkizunik gabeko planetan» (para qué estudiar en un planeta sin futuro) y «el cambio climático es la amenaza más grande para el mundo», así como carteles en los que se leía «si el mundo fuese un banco ya lo hubierais rescatado» y «no encuentro palabras solo plásticos», entre otros enunciados.

En declaraciones a los medios una portavoz de los organizadores ha explicado que en Vitoria, fruto de la movilización mundial global contra el cambio climático, ha surgido movimiento «Fridays For Future Gasteizko Batzarra» con el objetivo de canalizar esta «ola» a la que ha llamado a los estudiantes vascos a sumarse porque se trata de una cuestión que «influye a todos» y «no lleva siglas ni partidos políticos». Ha hecho un llamamiento también a los gobiernos a llevar a cabo una verdadera transición energética en vez de seguir apostando por energías fósiles que provocan que sigan en aumento las emisiones de CO2.

Durante la concentración, los jóvenes que se han concentrado frente al Ayuntamiento de Vitoria han coreado lemas como «defendamos el planeta», «aquí estamos a favor del clima» y «menos polución y más revolución», entre otros.

Además de esta concentración esta tarde hay prevista una manifestación en la capital alavesa a la que han llamado a sumarse a toda la ciudadanía porque el objetivo es «no parar» hasta que no se tomen verdaderas medias eficaces contra la destrucción del planeta.

En Bilbao la manifestación está convocada para esta tarde frente al Ayuntamiento de Bilbao aunque también había concentración por la mañana en el campus de Leioa.

El origen de este movimiento se sitúa en la decisión de la joven sueca Greta Thunberg (Estocolmo 2003) de manifestarse frente al Parlamento de su país en agosto de 2018 - antes de unos comicios legislativos - para exigir acciones urgentes contra el cambio climático. A partir de ahí se ha extendido por cerca de más de un millar y medio de ciudades en un centenar de países del mundo.