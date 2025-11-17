La joven vasca con una ikurriña en un concierto de Mägo de Oz en Nueva York: «Gracias por traernos un pedacito de casa» La bandera vasca protagoniza un concierto de la banda gallega en Nueva York

Mägo de Oz ha estado de su gira por Estados Unidos con su 'Feliz No Cumpleaños Tour', unos conciertos que ponen rumbo al tramo final del año. En un concierto en Nueva York una ilurriña se convirtió en la protagonista de manera inesperada, cuando una joven vasca acudió con la bandera al recital.

En un vídeo compartido en redes, la joven aparece disfrutando del concierto mientras ondea la bandera vasca sin perder el ritmo. La escena terminó por convertirse en un guiño directo de Mägo de Oz al público vasco cuando Moha, violinista y una de las voces más reconocibles en el escenario, la vio entre la multitud. «Tenemos unos vascos allí», señaló desde el escenario al ver la ikurriña. La joven volvió a levantarla con orgullo y Moha remató con humor: «No sé si sois de Bilbao, pero los de Bilbao nacéis en todos los sitios del mundo».

La ikurriña y el concierto en Nueva York

La seguidora acompañó su vídeo con un mensaje en el que explica que asistió al concierto sola después de que el show, inicialmente previsto para el martes, fuera cancelado por problemas en la sala y reagendado para el miércoles.

«Ya no tenía con quién ir. Aun así he decidido ir sola y disfrutar. Mi segundo concierto en solitario en Nueva York. Nunca me arrepentiré de hacer todas estas cosas que me apetece hacer aunque no tenga con quién», relató, destacando cómo la experiencia terminó siendo incluso más especial. Tras el comentario de Moha, la joven respondió desde redes con emoción: «Venimos a Nueva York y estamos en casa… Gracias a vosotros por traernos un pedacito de casa hasta NYC».

