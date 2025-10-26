Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia

Paco Espadas Domingo, 26 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Una joven de 19 años de edad ha muerto asesinada presuntamente a manos de su pareja en Librilla este domingo. Según pudo saber LA VERDAD de fuentes cercanas a la investigación, ambos, de nacionalidad española, convivían en el domicilio donde ocurrieron los hechos. De madrugada, el hombre, de 27 años de edad, habría asfixiado a la chica y la habría dejado en el piso.

Tras haber cometido el homicidio, el hombre supuestamente habría decidido acabar con su vida. Para ello, habría consumido una gran cantidad de pastillas. Pero posteriormente decidió acudir al hospital, donde habría contado a los sanitarios que había matado a su pareja. Fueron los propios trabajadores del centro los que avisaron a la Guardia Civil de los hechos, que han causado conmoción en el pueblo.

Así, una patrulla de la Guardia Civil de Alhama de Murcia se dirigió hasta la calle Totana de Librilla, donde encontró el cadáver de la joven. Durante todo el domingo, los agentes investigan las circunstancias del suceso, acordonaron la vía y realizaron pruebas en el interior del domicilio. Según fuentes vecinales, para acceder a la vivienda los agentes han tenido que forzar la puerta donde se habrían producido los hechos.

El presunto autor del homicidio permanece todavía ingresado en el centro sanitario para ser tratado, aunque bajo custodia de los agentes de la Guardia Civil, que lo trasladarán hasta sus dependencias cuando su estado de salud lo permita.

Segundo presunto crimen machista en la Región

Es la segunda investigación por un presunto crimen de violencia de género que ocurre este fin de semana en España, después de que este sábado dos hombres fueran detenidos por el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en Alicante. De confirmarse los dos casos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año ascendería a 34.

En la Región de Murcia se trataría del segundo asesinato por violencia de género en apenas unas semanas. El primero se produjo el 16 de septiembre en la diputación cartagenera de El Algar, donde un hombre de 66 años presuntamente clavó un cuchillo en el cuello a su mujer en la casa donde vivían. El presunto autor fue detenido tras salir de su casa desorientado y con las manos manchadas de sangre.

Además de estos dos presuntos crímenes machistas, en este 2025 también hubo que lamentar en la Región de Murcia un caso de violencia vicaria por el asesinato de Nadie, una niña de cinco años, en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Estos dos crímenes machistas ya superarían los registrados en 2024, cuando un hombre condenado por amenazas mató a su mujer en Cartagena días después de que expirara su orden de alejamiento. Fue en diciembre del año pasado y el caso conmocionó a la Región de Murcia, ya que era la primera muerte por violencia de género registrada en la Comunidad en más de un año. En concreto, desde septiembre de 2023, cuando el cuerpo de una mujer fue hallado en un pozo de Cieza a ocho metros de profundidad.