El joven fallecido en Solokoetxe trataba de entrar por la ventana al cuarto que compartía con su pareja El suceso ha ocurrido a la altura del número 6 bis de la calle Fika. / GOOGLE MAPS La víctima, un hombre colombiano de 25 años, quería entrar a la habitación desde una estancia contigua del domicilio, situado en la calle Fika XABIER GARMENDIA Martes, 27 agosto 2019, 09:47

Un joven de 25 años perdió la vida en la madrugada del sábado al domingo cuando trataba de saltar de una ventana a otra para acceder a la habitación que compartía con su pareja sentimental en un edificio del barrio bilbaíno de Solokoetxe. Al parecer, el hombre, de origen colombiano, regresaba a casa tras pasar la noche de fiesta y su novia no le abría la puerta del dormitorio, por lo que intentó acceder desde otra estancia contigua de la misma vivienda. Sin embargo, en un momento dado del arriesgado movimiento, perdió el agarre y se precipitó desde el quinto piso hasta un patio interior de pequeñas dimensiones situado entre las plantas baja y primera.

Tras recibir el aviso del suceso, ocurrido en torno a las 5.00 de la mañana de la última noche de la Aste Nagusia, varias patrullas de la Ertzaintza y una ambulancia se desplazaron hasta el número 6 bis de la calle Fika, a unos pocos metros de Iturribide, la vía que da acceso al Casco Viejo. Dado que ninguno de los pocos vecinos presentes tenía la llave del patio, los servicios de emergencia tuvieron que hacer añicos el cristal de la ventana que sirve como único acceso al lugar e incluso desencajar el marco. Afuera se encontraron al hombre tendido en el suelo, rodeado de un charco de sangre.

El fuerte impacto se produjo tras casi 15 metros de caída libre, ya que la zona de la fachada interior por la que se precipitó, a diferencia de las otras, no cuenta con toldos que pudieran amortiguar mínimamente el golpe. La víctima yacía inconsciente y presentaba graves lesiones internas. Los sanitarios trataron de reanimarlo sin éxito en el propio lugar y lo trasladaron de urgencia hasta el hospital de Cruces, donde acabó falleciendo unos minutos más tarde. Allí también estaba la novia, que se encontraba muy afectada por el trágico suceso.

Pese al gran operativo desplegado, muy pocos vecinos se enteraron del accidente mortal hasta que trascendió la noticia, ya que muchos de ellos se encuentran fuera de vacaciones. «Yo llegué anoche -por el domingo- y no me he enterado hasta ahora. Nadie me ha contado nada», afirmaba una propietaria. Se trata de un edificio de ocho plantas con dos puertas en cada una de ellas. Fuera del inmueble, los residentes de otros portales tampoco oyeron nada debido precisamente a que el siniestro ocurrió en un patio interior sin salida a la calle.

«No sé ni cómo se llamaba»

El joven fallecido vivía en una de las cuatro habitaciones que se alquilan en un domicilio del quinto piso. Algunos vecinos apuntan que los inquilinos «van y vienen» de forma frecuente. De hecho, calculan que el chico no llevaba más de medio año habitando en él y apenas se dejaba ver. En concreto, compartía un cuarto con su pareja. La vivienda cuenta con otros cuatro inquilinos: una pareja originaria de Nepal y dos mujeres de nacionalidades boliviana y paraguaya. Este periódico pudo acceder este lunes al interior del inmueble, donde dos de las compañeras de piso se mostraban visiblemente consternadas por el suceso. «Ha sido muy duro. No he pegado ojo desde que ocurrió», contaba una de ellas.

Ambas coincidían en que apenas conocían a la víctima, ya que llevan poco tiempo habitando ese piso y casi no hacen vida en común. «Yo llegué hace tres semanas. Las primeras dos casi no pasé por casa y la pasada tuve que cerrar todas las noches el bar en el que trabajo, así que llegaba muy tarde», dijo una de ellas. «No sé ni cómo se llamaba», puntualizaba la otra. A falta de prestar su testimonio ante la Ertzaintza, ninguna quiso relatar el suceso en detalle, si bien confirmaban que la novia había hablado por teléfono con el fallecido hacia las 3.00 y este le había dicho que llegaría a casa «en 40 minutos». Al final lo hizo dos horas más tarde en estado de embriaguez y la chica no accedió a abrirle la puerta del dormitorio, por lo que trató de entrar por la ventana y cayó al vacío.