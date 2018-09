Joven, autóctono y universitario, principal perfil que logra salir de la pobreza en Euskadi 57.917 personas cobran en la actualidad la renta de garantía de ingresos, de los cuales 13.575 son vecinos de Gipuzkoa. / LOBO ALTUNA Hay un colectivo al que no alcanza la mejoría: las personas exentas de estar disponibles para un trabajo, que aumentan un 9% en 2017. La recuperación del empleo contribuye al descenso del 12% de la RGI, tras el récord alcanzado hace dos años ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 3 septiembre 2018, 06:24

En la salida del túnel de la crisis, la recuperación económica y social se asienta en una ramillete de indicadores económicos en los que se constata una mejoría con contrastes, a nada que se rasque bajo la superficie. La demanda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que permite hacerse una idea de la bolsa de hogares que sortean la pobreza gracias al principal subsidio social de Euskadi, lleva dos años cuesta abajo, después de ahogar las previsiones y repuntar hasta escenarios nunca antes conocidos. El descenso, más o menos generalizado, ha logrado reducir el número de beneficiarios un 12,7% desde 2015, cuando se alcanzó el máximo histórico. En el último año, la recuperación laboral y los mayores controles en la gestión de la prestación han continuado esa senda. El número de titulares de la ayuda se ha quedado en 57.917 personas, según los últimos datos de Lanbide. Por consiguiente, la presión económica sobre los presupuestos se ha rebajado. La factura de la RGI ronda los 37 millones de euros al mes, cuando ha llegado a suponer 41 millones.

El viraje guarda relación directa con la recuperación del mercado laboral. Igual que ocurrió cuando faltó el empleo y se disparó la demanda de ayudas sociales, ahora que vuelve a reactivarse la bolsa de trabajo, las personas que son contratadas dejan el sistema en la medida de lo posible, lo que desmiente en la práctica el prejuicio de que los perceptores de ayudas sociales en su mayoría prefieren cobrar la prestación que trabajar, observan los expertos consultados.

Los datos 57.917 personas en Euskadi cobran la RGI, lo que supone un 8% menos que hace un año y un 12% de descenso respecto a 2015. 57.917 Colectivos Parados El número de parados que cobran la RGI ha bajado un 12,8% en el último año. Trabajadores pobres Los titulares que tienen un trabajo precario y necesitan completar su salario con la RGI ha descendido un 7,5%. Pensionistas El número de jubilados con una pensión baja que necesitan el complemento de la RGI ha bajado un 4,5%. Excluidos de empleo Representan ya el 10% de los titulares de la RGI. Su presencia ha aumentado un 9,3% en el último año.

Ese viento a favor está beneficiando especialmente a un perfil concreto: hombre, joven, con estudios universitarios y nacido en Euskadi, que ha logrado dar el salto a un empleo y ha dejado de necesitar la ayuda social, que oscila entre los 600 y 850 euros al mes (en función de la composición del hogar). «Estamos viendo un aumento en la actividad que está favoreciendo más a personas con estudios superiores jóvenes», constata la catedrática de Economía de la UPV/EHU Sara de la Rica. «Incluso aunque algunos estuvieran cronificados en el desempleo, el sector joven y con estudios está finalmente encontrando acomodo en el mercado laboral», añade. Otra cosa es el tipo de trabajo que logren. Aunque la contratación indefinida ha aumentado un 21,8% en el primer trimestre de este año, la tasa de temporalidad sigue creciendo y ya se sitúa en el 29,5%, un punto por encima de la tasa de cierre del pasado ejercicio.

«La recuperación está pasando de largo para mayores de 45 años sin cualificación»

Sin salida laboral

Pero en esta lista hay un grupo que está siguiendo un patrón diferente. Se trata de los perceptores que están exentos de intermediar en el mercado laboral, esto es, aquellos a los que no se les obliga estar disponibles para un empleo, por motivos muy diferentes. Por ejemplo, personas con enfermedades graves, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género que están en proceso de recuperación o aquellos que no están capacitados para trabajar por una situación de exclusión social grave. Al resto de titulares, Lanbide puede retirar la ayuda si rechaza una oferta de empleo.

A diferencia del resto de colectivos, este grupo ha crecido un 9,3% en el último año. Suponen ya uno de cada diez perceptores. Y para ellos, la solución no es el empleo, por lo que su salida de la pobreza por la vía laboral no es posible, de ahí que puedan perpetuarse como demandantes de ayudas sociales. «Es un contingente de personas que salen del sistema de forma lenta, y básicamente por motivos vegetativos -cuando fallecen-, porque logran una prestación más ventajosa -como una invalidez o una jubilación- o porque se marchan fuera de Euskadi. Y a la vez se trata de un perfil que continúa entrando al sistema por sus necesidades», describen desde el sector social. Lo que hace que el resultado sea que su número vaya aumentando, y que no puedan desvincularse de la prestación aunque se reactive el empleo, que no es la panacea para todos.

La edad es otro factor determinante para poder dejar de depender de las ayudas sociales. Los mayores de 55 años están saliendo a un ritmo mucho más lento de la demanda de la RGI que los jóvenes. La explicación parece estar de nuevo en el menor encaje en el mercado laboral que están teniendo aquellos trabajadores que se quedaron en paro y que han tenido que recurrir a la RGI tras agotar los plazos de las prestaciones por desempleo.

Para el 10% de los perceptores la solución no es el empleo y dependen de la RGI

Diferencias de género

Es la otra cara de la moneda. «Es cierto que la recuperación está pasando de largo para mayores de 45 años, especialmente si tienen una baja cualificación. Las mujeres, además, sufren esta exclusión de forma más grave que los varones», radiografía De la Rica. «En este contexto, se entendería muy bien que los beneficiarios de la RGI estuvieran concentrándose cada vez más en estos colectivos laborales, pues su dificultad para emanciparse de ella para entrar en el mercado laboral es muy preocupante», advierte la economista.

Las dificultades para salir del sistema de ayudas sociales vienen en realidad dadas por las características de los beneficiarios (muchos no tienen la ESO y hay una gran bolsa de parados de larga duración), y no por una posible falta de voluntad para el empleo, como a veces se achaca. Esta teoría ha sido demostrada con datos por un estudio firmado hace varios meses por De la Rica. El informe concluyó que cobrar la RGI no retrasa el acceso a un empleo por sí solo. Los perceptores de la prestación salen poco del sistema porque tienen un perfil de difícil empleabilidad.

La investigación arrojó luz sobre otro de los aspectos controvertidos del Servicio Vasco de Empleo: cuánto y cómo intermedia para que los perceptores de ayudas puedan dar el salto a un empleo.

En el periodo analizado -el estudio se publicó el año pasado- solo el 40% de los perceptores de la RGI habían recibido algún tipo de activación (para el empleo o de formación) en los seis meses previos. A pesar de que esa receta obra el 'milagro': recibir orientación aumenta un 20% la probabilidad de salir a un empleo y recibir formación duplica esas opciones.