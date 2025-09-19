Jose Manuel Felices, radiólogo: «Después de hacer deporte hay que esperar 15 minutos para ducharse» El especialista asegura que es beneficioso esperar un tiempo antes de pasar por la ducha

J.M. Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El doctor José Manuel Felices, especialista en Radiología Diagnóstica e Intervencionista, ha lanzado una advertencia que puede sorprender a muchos deportistas: ducharse justo después de entrenar no es tan buena idea como parece.

«¡Nunca te duches después de hacer deporte!», advierte el médico y profesor universitario en una de sus publicaciones de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de trescientos mil seguidores. Aunque a primera vista la recomendación pueda sonar exagerada, tiene un claro respaldo fisiológico. Durante el ejercicio los músculos generan calor, la temperatura corporal aumenta y el organismo se autorregula mediante la dilatación de los vasos sanguíneos y la sudoración. Cortar ese mecanismo de manera brusca con una ducha inmediata «puede dar lugar a mareos o incluso a síncopes», explica el especialista.

El sudor, además de servir como regulador térmico, también cumple otras funciones. «Arrastra toxinas hacia la superficie de la piel. Si te duchas enseguida, no das tiempo a que el cuerpo termine de eliminarlas, lo que genera la sensación de seguir sudando incluso después de haberte lavado», detalla Felices. A esto se suma su papel protector. Su pH ligeramente ácido ayuda a defender la piel de bacterias y agentes externos. Ducharse de inmediato con jabones alcalinos rompe ese equilibrio, lo que puede provocar irritación o sequedad cutánea.

La alternativa, según el propio doctor, es sencilla y nada costosa. «La ciencia asegura que estos procesos duran unos 15 minutos después de acabar la actividad. Hidrátate, respira, estira o socializa con tus compañeros. Y después date esa merecida y necesaria ducha», concluye.