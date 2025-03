El millonario José Elías y el ascensor social: «El rencor no tiene sentido y la envidia es una pérdida de tiempo»

L. G. Jueves, 13 de marzo 2025, 13:14 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

En una sociedad marcada por la brecha de clases, el empresario José Elías reflexiona sobre su propio ascenso social y las dificultades que ha enfrentado en el camino. Con un discurso que desafía paradigmas, Elías enfatiza la importancia de la superación personal y el abandono de actitudes negativas como la envidia y el resentimiento. José Elías Navarro es uno de los empresarios más influyentes de España y miembro de la prestigiosa lista Forbes.

«Me preocupa que yo he pertenecido a la clase social baja de este país y me ocupa mostrarle a la gente que hay cierta posibilidad de subirte al ascensor social y cambiar de escala social», declaró Elías en una reciente entrevista. Sin embargo, su experiencia de movilidad social no ha estado exenta de obstáculos. «Recibo más odio de la clase de donde yo vengo que de la clase hacia donde yo voy. De la gente que no me rodeaba he recibido escepticismo, pero de la gente que me rodeaba he recibido bastante crítica y odio».

José Elías: «El rencor no tiene sentido y la envidia es una pérdida de tiempo»

Para Elías, una de las grandes lecciones de su trayectoria es la necesidad de dejar atrás el rencor y la envidia. «Una de las cosas que me ocupa es hacerle entender a la gente que el rencor no tiene sentido y que la envidia es una pérdida de tiempo», afirmó con convicción.

Desde su perspectiva, en lugar de alimentar sentimientos negativos, las personas deberían enfocarse en su propio crecimiento. «Yo creo que lo mejor que puedes hacer cuando tienes envidia es tocarte el botón del reset y volver a empezar, porque en realidad lo único que te hace es perder el tiempo», concluyó.