Los Jesuitas investigan al menos tres casos de acoso y abuso sexual que se remontan a los años 80 La dirección del centro en Indautxu hace pública una nota en la que refiere testimonios distintos que afectan a un educador ya fallecido al que no identifican «para proteger a las víctimas» SERGIO GARCÍA Jueves, 7 marzo 2019, 13:31

El colegio Jesuitas de Indautxu ha hecho pública una nota en su página web en la que bajo el epígrafe 'Comprometidos con la protección de los menores', la dirección del centro da cuenta de los testimonios recogidos a finales del pasado curso que apuntarían la existencia de otro depredador sexual en el seno de la comunidad educativa, «un educador –confirmaba ayer Jorge Urrutia, director del centro– que impartió clases en el centro hace más de 30 años y que ya ha fallecido». Preguntado por la identidad del acusado de actos pedófilos, Urrutia señaló ayer a este periódico la intención de no revelar su identidad para no perjudicar la investigación que la propia Compañía de Jesús ha puesto en marcha tras conocerse unos hechos «que no han sido denunciados», pero que han llegado a los responsables del centro por tres fuentes distintas, «cuyo anonimato nos han pedido que se preserve».

«Si un miembro sufre, todos sufren con él». Con estas palabras de San Pablo, extractadas de una carta del Papa Franscisco del pasado agosto, arranca una misiva que el colegio asegura haber colgado el pasado noviembre, aunque su contenido no haya trascendido hasta ahora. En este contexto «y siguiendo las directrices de la política de transparencia de la Iglesia y el compromiso adquirido por la Compañía de Jesús», la dirección del Colegio Nuestra Señora de Begoña hace público «la recepción de testimonios en los que se manifiestan abusos en el pasado por parte de un educador», al tiempo que pone en conocimiento de la comunidad educativa «el trabajo que deseamos emprender de escucha, acogida y, a la vez, de prevención y tratamiento de las situaciones que haya habido de acoso y abuso sexual en el centro por parte de religiosos jesuitas u otros actores del colegio»