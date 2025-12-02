Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Burón ofrece esta tarde en Donostia una charla sobre vivienda. BLANCA CASTILLO
Exviceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco

Javier Burón: «Limitar todos los recursos públicos al alquiler social no es inteligente a largo plazo»

«Euskadi y Navarra están claramente a la vanguardia en políticas de vivienda, lo que no significa que el problema esté solucionado»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Javier Burón se define como «viviendista» y atesora una amplia experiencia en la administración pública como especialista en vivienda social: fue viceconsejero del Gobierno Vasco ... en la etapa de Javier Madrazo al frente de Vivienda, después se hizo cargo de esta materia en el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente es director gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de suelo del Gobierno de Navarra. Este año ha publicado el libro 'El problema de la vivienda' (Arpa Editores) y hoy a las 19.00 horas ofrecerá una charla en el Museo San Telmo de Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Javier Burón: «Limitar todos los recursos públicos al alquiler social no es inteligente a largo plazo»

Javier Burón: «Limitar todos los recursos públicos al alquiler social no es inteligente a largo plazo»