Javier Burón: «Limitar todos los recursos públicos al alquiler social no es inteligente a largo plazo»

Javier Burón se define como «viviendista» y atesora una amplia experiencia en la administración pública como especialista en vivienda social: fue viceconsejero del Gobierno Vasco ... en la etapa de Javier Madrazo al frente de Vivienda, después se hizo cargo de esta materia en el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente es director gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de suelo del Gobierno de Navarra. Este año ha publicado el libro 'El problema de la vivienda' (Arpa Editores) y hoy a las 19.00 horas ofrecerá una charla en el Museo San Telmo de Donostia.

– 'El problema de la vivienda'... ¿tiene solución?

– Sí. Como todos los problemas complejos, tiene muchas soluciones. Pero que tenga solución no quiere decir que sea rápida, ni barata, ni que tenga el apoyo de todo el mundo, ni que sea de un solo instrumento. La solución es combinar políticas a corto, medio y largo plazo. No improvisar. Y gastar mucho dinero. Y generar un ecosistema de proveedores de vivienda, no de mercado, y evitar que eso vaya al mercado. Las soluciones son complejas, pero las hay.

– Su charla de hoy se titula 'El derecho a la vivienda. De las palabras a los hechos'. ¿Es más fácil plasmar en una ley el derecho a la vivienda que hacerlo efectivo?

– Es más fácil predicar que dar trigo, sí, pero hay sistemas, como el vasco o el navarro, que aunque sean imperfectos y no atajen todas las necesidades, llevan veinte o treinta años haciendo cosas en la buena dirección. Cosas a la europea que le facilitan la vida a miles de personas. Cuando hay otras comunidades autónomas que no hacen nada o que directamente echan gasolina al fuego.

– ¿Euskadi y Navarra destacan respecto al resto de las autonomías en políticas de vivienda?

– Sin duda. Y quien lo niegue pues es un terraplanista. Hay elementos clásicos de una política pública de vivienda robusta que se dan en Euskadi y Navarra. Por ejemplo: continuidad, dinero con recursos propios, operadores públicos potentes. Son sistemas que han entendido que no hay soluciones mágicas, pero que tienen vocación de generar infraestructura, una capacidad al servicio de la sociedad que nunca acabará en el mercado libre. Están claramente en vanguardia, lo que no significa que el problema esté solucionado, ni que las cosas estén bien. Pero sí que llevan muchos años invirtiendo recursos y que el escenario alternativo, si no se hubiesen invertido esos recursos, sería mucho peor.

– PNV y PSE van a aprobar una ley de Medidas Urgentes para agilizar la construcción de vivienda. Uno de sus puntos más polémicos es que los ayuntamientos podrán rebajar del 75% al 60% la reserva para VPO en los suelos urbanizables. ¿Cómo lo valora?

– Es una operación con un cierto nivel de riesgo. Veremos si así se desbloquean o no determinados ámbitos. Si se consigue mover la máquina puede merecer la pena, porque un 60% ya es una cifra alta de reserva. Hay que reconocerle a este gobierno que por lo menos está asumiendo riesgos.

– La ley también plantea sancionar a los propietarios que no respeten los límites de precios en las zonas tensionadas para el alquiler. ¿Es la única forma de que bajen los precios del mercado libre?

– Una vez que nos damos leyes, hay que cumplirlas. Y su incumplimiento tiene unas consecuencias. No estaríamos discutiendo esto en casi ningún otro ámbito social o económico. Quien se salte la ley, deberá ser sancionado.

– ¿Qué opina de que todas las viviendas protegidas que promueve el Gobierno Vasco se destinen al alquiler?

– Yo soy más partidario de mezclar tipologías de vivienda por muchos motivos. Primero, porque una división en la que el sector público hace toda la vivienda protegida de alquiler social y el sector privado hace la vivienda protegida de venta no favorece el equilibrio en los barrios. No digo que el sector privado tenga que hacer obligatoriamente alquiler social, que es claramente a pérdidas, pero sí me parece que a la Administración pública se le tendría que dar la posibilidad de hacer un abanico de alquiler social, alquiler asequible, venta en derecho de superficie... Negar al sector público instrumentos de trabajo o limitar todos los recursos al alquiler social no es inteligente a largo plazo.

– Los precios de la vivienda en el mercado libre no paran de crecer, lo que en su libro define como «una bomba que amenaza con colapsar España». ¿Estamos cerca de la detonación?

– En Euskadi y Navarra la situación es dura y requiere más acción, pero no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en otras grandes zonas urbanas en España, donde la situación es durísima y en algunos casos terminal. ¿Por qué no explota? Pues no lo sé. Hay toda una generación que ha hecho su parte del contrato social, han estudiado, se han formado en el extranjero y han vuelto. Su primer trabajo aquí estaba mal pagado, pero es que han tenido un segundo y un tercero y no pueden emanciparse. En generaciones anteriores, en las mismas circunstancias, ya habrían podido hacerlo, pero ahora tenemos gente de treinta y tantos años compartiendo piso. Esto es insostenible y algún día reventará.