Jauregi señala que «la calidad del aire de Euskadi supera los estándares mínimos internacionales»

Las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire produjeron la muerte de 1.200 muertes en el País Vasco en 2022. Esa ha sido ... la principal llamada de atención de la organización Ekologistak Martxan durante la comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco celebrada este martes, en la que han pedido más acciones para cumplir los requisitos mínimos internacionales. Un argumento que el consejero vasco, Mikel Jauregi, ha rebatido: «La calidad del aire de todas las estaciones de Euskadi superan, en la actualidad, los estándares mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud en todos los principales contaminantes (NO2, PM10 y PM2,5)».

Durante la comisión la ONG y EH Bildu han señalado que aunque los resultados del índice de la calidad del aire «han mejorado respecto a la pasada década», el Gobierno Vasco va «un poco tarde» si quiere cumplir los objetivos de la OMS para 2030. En relación con el cumplimento de estos objetivos, el consejero jeltzale ha explicado que el foco debe situarse en los países con los que se quiere compara. «En la actualidad solo las Islas Azores, que no tienen industria, cumplen esos pronósticos para 2030. No hay que aplicar los mismos estándares a todos. Nosotros nos queremos comparar con otras áreas europeas industriales similares a nosotros porque el pasado, presente y futuro de Euskadi es industrial», ha respondido.

Algunas zonas con las que Euskadi se quiere comparar son Italia o Países Bajos. «Nuestros datos, en cuanto a contaminación del aire en relación a esos países, se encuentra en niveles bajos o medios y muestran que estamos cada vez más cerca de los países nórdicos, que son referencia internacional», ha subrayado.

Mikel Jauregi, ante la afirmación realizada por la parlamentaria de EH Bildu de que «1,3 millones de vascos respiran aire contamido todos los días», ha exigido ser «más transparente» y no tomar «el todo por la parte». «Hay que matizar esos datos porque no distingue las zonas industriales de comarcas enteras. Las estadísticas nos muestran que Euskadi cuenta cada vez con más días con una mayor calidad del aire, en especial la comarca del Alto Deba».

Pero, pese a que en la actualidad los datos disponibles sean positivos, el consejero ha señalado «más acciones en el futuro» que se basarán en el rigor técnico, la transparencia informativa y la sostenibilidad, con especial enfoque en la paulatina descarbonización industrial.

Resultados del informe en Gipuzkoa

Ekologistak Martxan ha denunciado que la red de estaciones de medición de la calidad del aire es «insuficiente». Por otro lado, han añadido que algunos municipios «como Irun» incumplan la normativa, al no poseer una estación de control pese a tener más de 50.000 habitantes.

El informe presentado durante la comisión de este martes, titulado 'La calidad del aire en Euskadi durante 2024', señala que la estación de Easo en Donostia fue una de las que peores datos registró en cuanto a NO2 de toda la CAV. En cuanto a los otros contaminantes principales (PM10 y PM2,5), la zona de Ategorrieta y el Puerto Pasaia se posicionaron entre las zonas con la que peores datos contaban.

Para mejorar esta situación en el futuro, los miembros de Ekologistak Martxan ha solicitado al Gobierno Vasco que «revise el número y ubicación de estaciones de medición», «que se favorezca el cumplimiento de leyes para cumplir los objetivos de la OMS para 2030» y que Euskadi dé lugar a la creación de «dos superestaciones» para convertirse en líderes al analizar la calidad del aire.