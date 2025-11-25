Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ekologistak Martxan denuncia que no se estén cumpliendo los objetivos de contaminación del aire en Euskadi. Iñigo Royo

Jauregi señala que «la calidad del aire de Euskadi supera los estándares mínimos internacionales»

La organización Ekologistak Martxan denuncia en el Parlamento Vasco que 1.200 personas en el País Vasco murieron en 2022 por enfermedades relacionadas y pide al Gobierno que cumpla las leyes

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:04

Las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire produjeron la muerte de 1.200 muertes en el País Vasco en 2022. Esa ha sido ... la principal llamada de atención de la organización Ekologistak Martxan durante la comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco celebrada este martes, en la que han pedido más acciones para cumplir los requisitos mínimos internacionales. Un argumento que el consejero vasco, Mikel Jauregi, ha rebatido: «La calidad del aire de todas las estaciones de Euskadi superan, en la actualidad, los estándares mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud en todos los principales contaminantes (NO2, PM10 y PM2,5)».

