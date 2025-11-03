Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jaime Palomera es investigador y experto en vivienda.

Jaime Palomera desmonta los tres bulos sobre la carestía de la vivienda: «Los caseros no son abuelitos»

El experto en vivienda desmiente el bulo de la «epidemia de ocupación», señalando que en España solamente el 0,057% de las casas están ocupadas

J. F.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:17

El investigador Jaime Palomera ha identificado tres «bulos sobre vivienda» con los que, asegura, los ciudadanos son «bombardeados a diario». Sus análisis sugieren que las causas de los altos precios y la dificultad de acceso a la vivienda están profundamente ligadas a la especulación financiera y la concentración de la propiedad.

Precio de la vivienda y escasez

Respecto a la creencia de que «el precio de los pisos sube porque hay muy poca oferta y mucha demanda», Palomera argumenta que esta afirmación es falsa. Para demostrarlo, señala casos como Hungría o Lituania, donde «la población está cayendo, hay menos habitantes y en cambio al mismo tiempo lo que vemos es que el precio de la vivienda sube y sube».

Según el autor del libro 'El secuestro de la vivienda', el verdadero motor detrás de la escalada de precios es una «burbuja de precios de activos». Palomera explica que lo que ocurre con las casas es «lo mismo justamente que con el oro, con el suelo, con las acciones, con las criptomonedas». Debido a que hay «tanto dinero en el mundo, tanto cash,...». Los individuos más ricos invierten estas «montañas de dinero líquido» en activos que ofrecen una «rentabilidad enorme». Esta inversión se traduce en comprar casas para, por ejemplo, «mantenerlas vacías o convertirlas en pisos turísticos».

Palomera concluye que la solución a esta crisis de precios pasa por alterar la función de la vivienda en el mercado, declarando que «mientras la vivienda siga siendo un activo de inversión, en el que depositar montañas y montañas de dinero, el precio no va a dejar de subir por mucho que construyamos miles y miles de pisos».

El perfil del casero

El segundo bulo que desmiente este experto en mercados inmobiliarios se refiere a la figura del propietario de alquiler. Se nos repite «constantemente que el mercado del alquiler son abuelitas y abuelitos que tienen una pensión muy baja y que complementan esa pensión cobrando el alquiler». Palomera afirma tajantemente que «esto es mentira».

Según los datos que ofrece, «la mayoría de pisos del mercado del alquiler están en manos de rentistas, muchos de ellos profesionales, que tienen como mínimo tres pisos en alquiler». De hecho, un «porcentaje muy importante, tiene al menos 10». Esta tendencia de concentración es creciente: en la última década, el número de caseros con más de 10 viviendas en alquiler «ha aumentado un 20%». Esto significa que «las propiedades están siendo absorbidas por los más ricos» y que, en consecuencia, «cada vez hay más casas concentradas en menos manos».

El mito de la ocupación

Finalmente, Palomera aborda el tema de la ocupación, indicando que se ha generado la percepción de una «especie de epidemia de ocupación» que sugiere que «es muy fácil que te ocupen la casa». El experto califica esto como «otro bulo».

La realidad estadística en España muestra que «solamente el 0,057% de las casas están ocupadas», recuerda. Para ilustrar la baja probabilidad de este fenómeno, Palomera concluye que «es más fácil que te caiga un tiesto en la cabeza a que te ocupen la casa».

