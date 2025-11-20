Itziar Ituño revoluciona la televisión argentina: «Empecé a trabajar gracias a saber euskera» La actriz vasca visitó el programa 'Otro día perdido' y sorprendió a los presentadores con varias frases en euskera

M. S. Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:21 | Actualizado 12:57h.

Itziar Ituño ha visitado recientemente el programa de televisión argentino 'Otro día perdido', ya que se encuentra promocionando su nueva serie de Netflix, 'El cuco de cristal'. Aunque la actriz vasca explicó su proyecto, también revolucionó el programa y sorprendió a los presentadores gracias a sus frases en euskera.

«Bueno, hablas vasco, ¿no?», le preguntaba el presentador del programa de entrevistas a la actriz de 51 años nacida en Basauri y conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en la serie 'La casa de papel'. «Es bastante complicado», puntualizaba el presentador.

«No tanto», respondía Ituño y bromeaba con otro de los presentadores preguntándole si tenia raíces vascas, al decirle este algunas frases en el idioma. «No confíes en los argentinos que te dicen que son vascos», le decía el presentador del programa que luego le preguntaba a la actriz si el euskera era su primera lengua y si había nacido sabiendo el idioma, a lo que la actriz y cantante respondía que no.

Itziar Ituño revoluciona la televisión argentina con su euskera

«Bueno, no es tan raro, porque, desgraciadamente, hubo una dictadura y se prohibió hablar euskera. En mi familia se cortó la transmisión», contaba Ituño despertando la sorpresa del presentador. «¿No se hablaba ni en familia?», preguntaba el presentador sorprendido. «Estaba prohibido hablar. Hubo gente que lo mantuvo, pero otra por miedo no se lo enseñó a los hijos», respondía la actriz.

«Mi madre estaba aprendiendo y mi padre, bueno, trabajaba en la fábrica y él dice que tiene la cabeza muy dura para aprender ya a esas edades. Pero yo sí aprendí con 19 años», explicaba la actriz sobre el aprendizaje de la lengua en su familia.

«Con 19 años decidí que la iba a recuperar y empecé a trabajar en teatro gracias a que un día aprendí euskera», admitía la actriz diciendo varias frases en euskera. «Y, por ejemplo, ¿en vasco cómo dirías? 'Canalla, ¿qué pretende usted de mí?', que es una frase muy del cine argentino», le preguntaba el presentador. «Zer nahi duzu nigandik maltzurrori?», decía dejando sorprendidos a los presentadores del programa y al público.

