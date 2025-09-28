Isunak Euskadin: Okerrago gidatzen dugu edo gehiago zelatatzen gaituzte?
Bizkaia zigorren buru, Euskadik abiaduragatiko arau-hausteak murrizten dituen bitartean
Yasmina Hernández
Igandea, 28 iraila 2025, 11:58
Euskal Autonomia Erkidegoan, trafikoko isunen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku dago, eta ez DGTren esku, autonomia-erkidegoak trafikoko eta bide-segurtasuneko eskumenak transferituta baititu. 2023ko datuen arabera, Bizkaia da gehiegizko abiaduragatik zigor gehien jartzen dituen probintzia, guztira 87.929 isunekin, hau da, aurreko urtean baino 2.247 gehiago.
Kopuru hori ez dator bat Euskadiko joera orokorrarekin, azken urteotan abiaduragatiko arau-hausteak gutxitu egin baitira. Horrek adierazten du, oro har, euskal gidariak gehiago ari direla errespetatzen abiadura-mugak.
