Isabel Rodríguez: «Si pudiera prohibir los pisos turísticos donde hay un problema de vivienda, lo haría»

Se podría decir que 2025 es el año de la vivienda y no precisamente como algo positivo. El acceso a un piso asequible se ha ... convertido en la principal preocupación de los vascos, pero también del conjunto de los españoles. La ministra Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) atiende a este periódico durante su visita a Bilbao para hablar sobre los retos para poner fin a una crisis que afecta sobre todo a los jóvenes.

- En los siete años que llevan gobernando, la preocupación por la vivienda se ha disparado. ¿Por qué?

- Hay un desacople entre la oferta y la demanda. Hemos pasado por una gran crisis, que conllevó desahucios, despidos y una falta de construcción libre y pública. Este es el escenario con el que se encontró el Gobierno, que desde entonces ha trabajado para dar estabilidad al alquiler, ha multiplicado por ocho los presupuestos dirigidos a políticas de vivienda y clarificado las competencias de la Administración en torno a la vivienda para poder crear así un Plan Estatal de Vivienda como el presentado recientemente o una empresa pública que contribuya al cambio de paradigma.

- Pese a estas políticas, las clases medias son incapaces de acceder a un piso. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?

- Por la ausencia de lo público. En España se impulsaron más de 2,5 millones de pisos que si hoy siguieran siendo públicos, nos permitirían estar en el estándar de la media europea, pero se descapitalizaron. De ahí que el Plan Estatal de Vivienda defienda la perdurabilidad de las VPO. En estos años hemos pasado de un 2,5% de parque protegido al 3,4%, pero la aspiración es llegar al 8%.

- El problema es grave. En España hay familias enteras que viven en una habitación.

- Debemos trabajar con determinación y dar una respuesta en forma de políticas públicas. Si estamos ante un mercado salvaje que se está comiendo las rentas de las familias, hay que intervenir, como se hace en Euskadi, Cataluña, Navarra o Galicia. Intervenir no es más que evitar la especulación, que es lo que se está produciendo en el alquiler.

- ¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

- Según los economistas, no. Nada se parece a la crisis anterior, donde se construyeron más viviendas que las que se necesitaban. El problema ahora es justo el contrario. Por eso damos prioridad a la consolidación del parque público de vivienda. Además, la inversión pública ha permitido aumentar un 63% la construcción de VPO en el último año.

- Pero aun así, los precios siguen al alza. ¿Cuándo frenarán?

- Cuando alcancemos ese equilibrio entre la oferta y la demanda, con una prioridad absoluta en la vivienda pública. ¿Podríamos ir más rápido? Seguro, si todas las administraciones estuvieran haciendo lo que hace la vasca, donde no se escudan ni se excusan, sino que reivindica su autogobierno y permite contribuir al Gobierno de España aplicando los instrumentos de la Ley de Vivienda, como las zonas tensionadas. La solución no es fácil, pero estamos en la senda correcta.

- Tenemos jóvenes cualificados sin solvencia para acceder a un piso. ¿Cómo se les convence de que estudien para tener un futuro si ven que no podrán acceder a un piso en el mercado?

- La política está para dar respuesta a los problemas. En Euskadi se están desarrollando políticas que permiten a los jóvenes acceder a alquileres controlados con las zonas tensionadas. Sin embargo en Madrid el mercado es salvaje y los caseros pueden echar a los jóvenes para subir los alquileres.

- La situación llega al punto de que los jóvenes deciden dónde estudiar según la renta a pagar.

- Ese es el drama y se necesitan soluciones. Lo que ha hecho esta ministra es poner encima de la mesa 4.000 millones de euros en créditos ICO para poder construir alojamientos para la juventud sobre suelos dotacionales.

- ¿Teme que esta crisis termine paralizando el país?

- Para acabar con la crisis hay que consolidar el derecho. Si no, la crisis será recurrente, como ya ha ocurrido en generaciones pasadas. Necesitamos terminar con este problema para siempre y para ello hay que apostar por conformar un sistema público.

- ¿Y esto cuándo ocurrirá?

- Lo estamos logrando. Le he dado algunas cifras, que están lejos de nuestra aspiración, pero además, estos años hemos logrado reducir el porcentaje de familias que destinan más de un 40% de sus ingresos a la vivienda del 40% al 28%. ¿Satisfecha? En absoluto. Seguimos ocho puntos por debajo de la media europea.

- ¿Van a prohibir los pisos turísticos?

- Si yo pudiera hacerlo mañana mediante real decreto allí donde esta actividad económica interfiere en el derecho a la vivienda lo haría, pero no es nuestra competencia. Cuando se producen dos derechos, el de la propiedad y el de la vivienda, yo abogo por la vivienda. Por eso estamos haciendo iniciativas en esa dirección, como el cambio de la ley de propiedad para empoderar a los vecinos y que estos puedan impedir la apertura de pisos en sus fincas.

- La Ley de Vivienda, que entró en vigor hace dos años, ha sido muy criticada. Hay agentes inmobiliarios que aseguran que se han retirado pisos del mercado y que los propietarios tienen miedo a alquilar. ¿Es así?

- Esta ley es la que está permitiendo construir pisos en suelos dotacionales para la juventud. Y lo que comenta no es opinable. Están los datos que dicen que en el primer año de la ley hay un 5% más de alquileres. ¿Que se producen anomalías? Sí. ¿Que las perseguimos? También.

- ¿Entonces no hay miedo?

- Creo que hay quienes alimentan ese miedo, pero le puedo constatar que esos mismos agentes hablan de cómo en este país apenas existe morosidad, cómo cumplimos con el pago de las hipotecas o cómo cada vez hay más personas de alquiler.

- Sin embargo el alquiler temporal se ha convertido en un atajo para burlar la norma.

- Hay gente que no asume las garantías que hemos puesto para dar tranquilidad a la sociedad.

- El Gobierno Vasco interpuso un recurso a la Ley de Vivienda al considerar que invadía sus competencias. ¿Pedirán que la retiren?

- Se tendrá que resolver. El Tribunal Constitucional se ha manifestado hasta en dos ocasiones avalando el proyecto de la ley y por eso estamos tranquilos. Yo no quiero las competencias autonómicas y menos en comunidades que están trabajando de forma extraordinaria, como el País Vasco. Lo que quiero es completarlas.

- ¿Qué impacto puede tener el Plan Estatal de Vivienda y las políticas del ministerio si la competencia está transferida?

- Tienen mucha suerte porque Euskadi tiene uno de los sistemas públicos más avanzados de España en cuanto a gestión del alquiler, pero hay otras comunidades que deciden que desde lo público no hay que hacer nada, que hay que mirar hacia otro lado. A través del plan quiero condicionar que con la inversión que se aporte, se impulsen políticas en vivienda.

«El Gobierno aguantará el mandato. No tocan elecciones»

- Un secretario de Organización en prisión provisional, otro procesado por el Supremo, un fiscal general en puertas de juicio, el entorno del presidente también investigado... ¿Hasta cuándo puede aguantar el Gobierno?

- El Gobierno va a aguantar con el mandato que tiene de los españoles, que en nuestra democracia es de cuatro años. No toca celebrar elecciones. Y si le preguntan a la ministra de Vivienda, necesito estos dos años para consolidar las políticas que estamos llevando a cabo y consolidar el quinto pilar del Estado de bienestar.

- ¿Pondría la mano en el fuego por que la investigación sobre Ábalos no certifique la financiación ilegal del PSOE?

- He leído el informe de la UCO y dice que no hay financiación ilegal. Como se tienen en cuenta en tantas situaciones, yo lo que tengo es esa inforación.

- Si se abre el juicio a Begoña Gómez, ¿Pedro Sánchez tendría que dimitir?

- Es posible. Todavía no es una realidad. Yo tengo plena confianza en la inocencia, la verdad y, a pesar de todo, en la Justicia.