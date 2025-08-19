Irailetik aurrera 105 euro euro gehiago ordaindu beharko dituzte ikasleek Gasteiztik EHUren Bizkaiko campusetara joateko
Altubek garraio-enpresak zerbitzua bideragarria ez dela iragarri zuen eta orain UniBusek eskainiko du zerbitzu bera
I. M.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 15:21
Arabako ikasleen eta euren familien artean haserrea eta harridura sortu ditu Altubek, duela 40 urtetik Gasteiztik unibertsitateko ikasleak Euskal Herriko Unibertsitateko campusetara (Bilbokora edo Leioakora) garraiatzen dituen garraio-enpresak, zerbitzua bideragarria ez dela dioen komunikatua zabaldu izanak. Irailetik aurrera UniBusek eskainiko du zerbitzu bera, garestiago hori bai.
Atzo astelehena jakinarazi zien Altubek albistea erabiltzaileei email bitartez. Ikasturtero, ehunka dira egunero autobus horiek erabiltzen dituzten ikasle gasteiztarrak. Altubetik azaldu dutenez, enpresak ezin dio zerbitzuari eutsi «ekonomikoki bideragarriak diren baldintzetan». Egoera ez da berria; izan ere, azken hiru ikasturtetan ere arazoak izan ditu enpresak.
1984. urteaz geroztik ematen zien Altubek ikasleei zerbitzu hori, baina orain zerbitzu historiko hori desagertu egingo da, eta aurrerantzean UniBus arduratuko da ikasleak garraiatzeaz. Irailaren 8an jarriko da martxan zerbitzu hori, eta adierazi dutenez, Altubek ematen zuen antzeko ordutegiak eta geltokiak izango ditu.
Abuztua aurrera doa eta unibertsitateko ikasturte berria hasteko aste gutxiren faltan, Altubek, duela 40 urtetik Gasteiztik unibertsitateko ikasleak Euskal Herriko Unibertsitateko campusetara (Bilbokora edo Leioakora) garraiatzen dituen garraio-enpresak, zerbitzua eskaintzeari utziko dio, arazo ekonomikoak tarteko.
Esan bezala, irailetik aurrera garestiagoa izango da zerbitzua, urteko abonua 1.100 eurokoa izango baita, 105 euro garestiagoa, eta bi ordainketatan banatu ahal izango da. Bestalde, hiru hilean behineko edo hilean behineko abonuak ere eskuratu ahal izango dira.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.