Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irailetik aurrera 105 euro euro gehiago ordaindu beharko dituzte ikasleek Gasteiztik EHUren Bizkaiko campusetara joateko

Altubek garraio-enpresak zerbitzua bideragarria ez dela iragarri zuen eta orain UniBusek eskainiko du zerbitzu bera

I. M.

Asteartea, 19 abuztua 2025, 15:21

Arabako ikasleen eta euren familien artean haserrea eta harridura sortu ditu Altubek, duela 40 urtetik Gasteiztik unibertsitateko ikasleak Euskal Herriko Unibertsitateko campusetara (Bilbokora edo Leioakora) garraiatzen dituen garraio-enpresak, zerbitzua bideragarria ez dela dioen komunikatua zabaldu izanak. Irailetik aurrera UniBusek eskainiko du zerbitzu bera, garestiago hori bai.

Atzo astelehena jakinarazi zien Altubek albistea erabiltzaileei email bitartez. Ikasturtero, ehunka dira egunero autobus horiek erabiltzen dituzten ikasle gasteiztarrak. Altubetik azaldu dutenez, enpresak ezin dio zerbitzuari eutsi «ekonomikoki bideragarriak diren baldintzetan». Egoera ez da berria; izan ere, azken hiru ikasturtetan ere arazoak izan ditu enpresak.

1984. urteaz geroztik ematen zien Altubek ikasleei zerbitzu hori, baina orain zerbitzu historiko hori desagertu egingo da, eta aurrerantzean UniBus arduratuko da ikasleak garraiatzeaz. Irailaren 8an jarriko da martxan zerbitzu hori, eta adierazi dutenez, Altubek ematen zuen antzeko ordutegiak eta geltokiak izango ditu.

Abuztua aurrera doa eta unibertsitateko ikasturte berria hasteko aste gutxiren faltan, Altubek, duela 40 urtetik Gasteiztik unibertsitateko ikasleak Euskal Herriko Unibertsitateko campusetara (Bilbokora edo Leioakora) garraiatzen dituen garraio-enpresak, zerbitzua eskaintzeari utziko dio, arazo ekonomikoak tarteko.

Esan bezala, irailetik aurrera garestiagoa izango da zerbitzua, urteko abonua 1.100 eurokoa izango baita, 105 euro garestiagoa, eta bi ordainketatan banatu ahal izango da. Bestalde, hiru hilean behineko edo hilean behineko abonuak ere eskuratu ahal izango dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  5. 5 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  6. 6

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  7. 7

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  8. 8 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  9. 9

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  10. 10

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irailetik aurrera 105 euro euro gehiago ordaindu beharko dituzte ikasleek Gasteiztik EHUren Bizkaiko campusetara joateko

Irailetik aurrera 105 euro euro gehiago ordaindu beharko dituzte ikasleek Gasteiztik EHUren Bizkaiko campusetara joateko