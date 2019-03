Ioana Osa: «Las ayudas de dependencia se hacen pensando en los mayores pero excluyena los niños discapacitados» Ioana Osa posa en las instalaciones de la Biblioteca Carlos Santamaría, en el campus de Ibaeta de la UPV en Donostia. / J. Lusa Ioana Osa Etxebeste, autora de 'La vida con Paul' Como madre de un niño con lesión cerebral,reclama un protocolo de atención para las familias y denuncia que la responsabilidad de los cuidados «debería ser del Estado, no de los padres» AIENDE S. JIMÉNEZ San Sebastián Domingo, 17 marzo 2019, 14:17

Ninguna familia está preparada para la llegada de un bebé con lesión cerebral, pero el impacto es aún mayor después de un embarazo totalmente normal. Eso les ocurrió a Ioana Osa y su pareja hace siete años, cuando nació su hijo Paul. Su experiencia y la de otra familia son ahora protagonistas de una investigación llevada a cabo por la propia Ioana, donde se describen las vivencias, obstáculos y retos de las madres y padres de niños que padecen esta discapacidad, y que ha sido premiada y publicada en un libro, 'La vida con Paul', que se puede adquirir en librerías y soportes digitales.

- ¿Cómo surge la idea de escribir sobre un tema tan personal como su propia experiencia con su hijo?

- La investigación es un trabajo de fin de máster de Estudios Feministas y de Género del área de Antropología y Sociología de la UPV. En clase nos dijeron que eligiésemos un tema que nos moviese mucho por dentro, y pensando, obviamente me vino a la cabeza Paul. Les pregunté si podía tratar la maternidad con una criatura con discapacidad severa, y me dijeron que sí.

- Ha sido ganadora del 'Premio Izaskun Heras Prado' que otorga la UPV para trabajos basados en el ámbito de la discapacidad.

- Sí, y la verdad es que me sorprendió que el jurado se mostrara tan entusiasmado con mi investigación. Creo que es un síntoma de que apenas se ha escrito sobre este tema, somos familias que estamos ahí, pero que no se nos ve. Cuento cosas que no me deberían haber pasado, y por eso ha impactado tanto.

- No habrá sido fácil relatar sus vivencias personales.

- No. Lo primero que tuve que hacer fue un ejercicio autobiográfico de reflexionar sobre lo que viví con mi hijo cuando nació y durante sus primeros años, y me costó bastante, porque hasta entonces no me había dado cuenta de todo lo que había supuesto para mí y para mi pareja. Cuando tienes un hijo con discapacidad mental severa no te paras a pensarlo, simplemente actúas. Y pasan las 16 semanas de baja de maternidad y vuelves a trabajar, y no paras, hasta que gracias a este trabajo paré.

- ¿Y qué es lo que descubrió?

- Lo primero es que las mujeres que somos madres de niños con lesiones cerebrales u otras discapacidades vivimos situaciones en las que recibimos un trato inadecuado. Para empezar, porque Osakidetza no cuenta con un protocolo de atención a las familias de estas criaturas. Muchas madres, al leer el documento, me han dicho 'a mí eso también me pasó'. Te pongo un ejemplo. Cuando tu niño nace y está en la UCI en una situación crítica en la que no sabes si va a salir, duermes en una habitación con otra mujer que sí tiene a su hijo al lado. Aunque tengo que decir que Paul nació en 2012 y que algunas cosas han mejorado, la falta de ese protocolo es clave.

- Afirma que cuando una familia recibe la noticia de que su hijo tiene una discapacidad se vive con «dolor, confusión y desconcierto».

- Cuando estás embarazada nadie te habla de que las cosas pueden salir mal, casi ni te mencionan la cesárea, algo que es muy común. Vaya por delante que adoro a mi hijo y que es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero llegas al hospital, con un embarazo normal, en el que no has tenido ningún problema, y de golpe todo va mal. Y ahí se acaba el discurso del piel con piel, del amamantar naturalmente...

- ¿Tiene importancia la actitud o la fortaleza que tenga la pareja en ese momento?

- Cada cual es un mundo, pero hay estudios que dicen que cuando nace una criatura así las familias tienen que afrontar un duelo, porque durante el embarazo se habían creado un imaginario de cómo sería ese bebé, y esa idea se rompe de repente. Realmente lo que ocurre es que muere un niño, el que habíamos imaginado, y nace otro, que exige unos cuidados más intensos y que van a ser para toda la vida. Se vive como una gran pérdida que nadie te ayuda a afrontar. Osakidetza no me ofreció ningún tipo de ayuda psicológica, y me parece fundamental.

- También habla de los cuidados que necesitan estos niños y niñas. ¿Qué carencias aprecia?

- El Estado no apoya como debería a estos niños y no asume su responsabilidad, que recae en los padres. En Gipuzkoa, la asociación que trata a los niños con lesión cerebral es Aspace, que nació porque las instituciones no respondían a las necesidades de estos niños. Y aunque ahora tiene una importante financiación pública, sigue siendo una asociación de padres y madres. Además, todas las terapias que existen son a través de empresas privadas. ¿Es que el hecho de que mi hijo pueda andar tiene un precio? Yo reivindico la creación de un centro público en el que se atienda de manera multidisciplinar a estas personas. Y no solo eso, es impresionante la falta de información a la que nos enfrentamos los padres. Con la de casos que hay, que no te informen de los aspectos comunes que conlleva el cuidado de un niño con lesión cerebral es incomprensible.

- ¿Qué hay de las ayudas públicas que reciben?

- Lo primero es que es brutal toda la burocracia que hay que realizar cuando tienes un hijo con discapacidad. Es costoso, laborioso y se hace en horario de mañana, y eso es incompatible con la vida profesional de los padres. En segundo lugar, estos niños no encajan en el apartado de una maternidad normal, pero tampoco en el de dependencia, nos quedamos a medio camino entre un punto y otro. Las políticas de dependencia se hacen pensando en las personas mayores, y son muy excluyentes para estos niños que tienen un grado de dependencia enorme.

- Los tratamientos que reciben son además muy costosos.

- Está más que demostrado que muchas familias que tienen hijos con discapacidad severa sufren empobrecimiento. Porque no solo los tratamientos son caros, también lo son las medicinas, las terapias, los artículos como las sillas de ruedas, sillas especiales para el coche, etc.

- Ha señalado la falta de información y de un protocolo sanitario. ¿Cómo se aprende a vivir y a cuidar de un hijo con lesión cerebral?

- Te especializas en la estimulación de tu hijo, y eso tiene un peligro, y es el de pasar de ser padres a ser terapeutas. Yo quiero ser madre, no cuidadora, solo porque no existan otras instancias que se encarguen de los cuidados de mi hijo.

- ¿Ha reflexionado acerca del hecho de que su hijo va a ser dependiente de usted de por vida?

- Es una de las cosas más duras. (Piensa durante unos segundos). Es muy difícil de aceptar, porque ni siquiera me veo tan madura como para pensar que alguien va a depender de mí durante toda su vida. Lo cierto es que no me he parado mucho a pensarlo y que prefiero no hacerlo.

- Una de las cuentas pendientes con la discapacidad es la inclusión social de las personas que la padecen. ¿Se ha encontrado con ese problema?

- Vivimos ajenos a lo que es diferente porque no nos gusta y le damos la espalda. Antes de que naciera Paul yo ni veía ni oía a estas personas. Y lo cierto es que cuando vas por la ciudad con una silla de ruedas te das cuenta de que no está hecha para ti. Pero es que si no hay unas políticas de dependencia para estos niños, cómo podemos esperar que hayan políticas urbanísticas o educativas dirigidas a ellos. Son los eternos excluidos, aunque no los únicos.

- Su trabajo, enmarcado en un máster sobre feminismo, tiene una perspectiva de género, y por tanto se centra en la madre. ¿Soporta una carga mayor?

- El estudio indaga en cómo los cuidados a un niño con lesión cerebral repercuten en la vida de la madre. Ojo, no quiero decir que los padres no se encarguen de los cuidados, porque en mi caso vamos siempre mitad y mitad. Pero en la mayoría de casos las mujeres tienen mucha mayor carga en los cuidados, y eso tiene un impacto importantísimo en su vida social, en su tiempo y también en su salud. Y eso también debería ser responsabilidad del Estado.

- ¿Se siente portavoz de las familias que han vivido su misma experiencia?

- Yo no represento a nadie, porque cada madre es distinta, pero lo cierto es que tenemos algo en común y eso nos une de algún modo. Yo hice un trabajo de fin de máster, pero no quería ni publicar un libro ni salir en la prensa. Pero al final he tenido la oportunidad de contar una realidad tan cercana y tan desconocida a la vez, y me he sentido muy apoyada por otras familias que nunca han tenido la opción de hablar y denunciar lo que recoge la investigación. Y es que hay quien no está haciendo sus deberes y nos sentimos totalmente desamparados.

- En su prólogo apela a las instituciones para que asuman su responsabilidad en este ámbito. ¿Qué pasos se deberían dar?

- El trabajo, aunque ahora sea público, está hecho para las instituciones, porque son quienes tienen la capacidad de cambiar las cosas. En ese aspecto, creo que sería importante realizar una investigación sobre las políticas que existen en otros países y regiones, para analizar su aplicabilidad aquí. Gipuzkoa tiene la oportunidad de poner en marcha una política sobre dependencia y cuidados que ampare a los niños.