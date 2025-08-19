Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés El homicidio se habría producido anoche en La Folleca y hay una persona detenida

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Avilés. El homicidio se habría producido anoche en La Folleca, una zona de viviendas en el límite con el concejo de Castrillón.

Habría ya una persona detenida como presunta autora del crimen. En principio, se descarta que se trate de un homicidio relacionado con la violencia de género y todo apunta a que el crimen fue cometido por un hombre que residía en el domicilio de manera temporal junto a la fallecida y su pareja.

La fallecida, muy conocida en la zona por tratarse de una vecina «de toda la vida» y regentar además una peluquería canina en Raíces, habría fallecido en el día de ayer. Su cuerpo habría sido descubierto en el domicilio a última hora de la tarde por su pareja cuando este regresó del trabajo. Fue quien dio la voz de alarma y se personó entonces la Policía, que recabó las primeras pruebas hasta pasada la media noche.

No habrían tenido demasiados problemas para identificar y detener al presunto homicida, que se encuentra en las dependencias de la Policía Nacional en la calle Río San Martín, a expensas de que se pueda cerrar esta primera fase de la investigación y enviarle al juzgado.

