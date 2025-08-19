Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés

El homicidio se habría producido anoche en La Folleca y hay una persona detenida

LVA

Martes, 19 de agosto 2025, 17:19

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Avilés. El homicidio se habría producido anoche en La Folleca, una zona de viviendas en el límite con el concejo de Castrillón.

Habría ya una persona detenida como presunta autora del crimen. En principio, se descarta que se trate de un homicidio relacionado con la violencia de género y todo apunta a que el crimen fue cometido por un hombre que residía en el domicilio de manera temporal junto a la fallecida y su pareja.

La fallecida, muy conocida en la zona por tratarse de una vecina «de toda la vida» y regentar además una peluquería canina en Raíces, habría fallecido en el día de ayer. Su cuerpo habría sido descubierto en el domicilio a última hora de la tarde por su pareja cuando este regresó del trabajo. Fue quien dio la voz de alarma y se personó entonces la Policía, que recabó las primeras pruebas hasta pasada la media noche.

No habrían tenido demasiados problemas para identificar y detener al presunto homicida, que se encuentra en las dependencias de la Policía Nacional en la calle Río San Martín, a expensas de que se pueda cerrar esta primera fase de la investigación y enviarle al juzgado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  4. 4

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  5. 5 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  6. 6

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  7. 7 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  8. 8

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  9. 9 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés

Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés