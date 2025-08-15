Investigan la muerte de un niño de 11 años en una piscina municipal de Bilbao
Pablo Ariza Martín
bilbao.
Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00
La Ertzaintza ha abierto una investigación por la muerte de un niño de Barakaldo de 11 años en las piscinas municipales de El Fango, ... en Bilbao. El menor fue evacuado el domingo al hospital de Cruces tras perder el conocimiento y murió el miércoles después de tres días ingresado en la UCI. El crío estaba con un grupo de menores asiáticos de vacaciones con monitores de una parroquia valenciana.
Los hechos ocurrieron durante la calurosa tarde del domingo. Sobre las 16.30 horas, el menor perdió el conocimiento fuera del agua y tuvo que ser reanimado mediante la maniobra RCP. Varios testigos dieron otra versión de lo sucedido. Dijeron que el chico estaba flotando en el agua y que fue un usuario el que se percató y lo sacó de la piscina, un relato que coincidía con el trasladado por varias fuentes policiales.
