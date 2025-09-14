Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute

El Tribunal Superior estudia la demanda de un aspirante excluido tras denunciar agresiones y casos de acoso que grabó varias conversaciones

David S. Olabarri

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco investiga supuestas irregularidades en el proceso de selección de los alumnos que ingresan en la Academia de ... Arkaute. El proceso judicial parte del recurso presentado por un aspirante a policía que, después de denunciar una serie de anomalías, incluido el acoso a un compañero, fue declarado no apto tras nueve meses de formación en Arkaute. Su reclamación se apoya en una serie de documentos y audios que recogió durante su formación en ese centro. El alumno tiene grabaciones de conversaciones –a las que ha tenido acceso este periódico– con compañeros, delegados sindicales e incluso el anterior director de la academia, Andrés Zearreta.

