Investigan a un 'influencer' vasco por hacer acrobacias en el cargadero de Castro

Desde hace días circula por las redes sociales un vídeo, que acumula ya 176.000 visualizaciones, en el que se ve a un 'influencer' ... montar un columpio de «veinte metros» en el cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales (Cantabria), para impulsarse al agua realizando un triple salto mortal en el aire. Esta atrevida y peligrosa actuación quedaría en una simple anécdota si no fuera porque la infraestructura que ha utilizado es un Bien de Interés Cultural que, además, está en rehabilitación, con lo que el acceso está prohibido.

Aunque se desconoce el día en el que fue grabada la escena, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, recibió el vídeo el 5 de agosto, y sin dudarlo, se lo remitió a la Policía Local y a la Guardia Civil para que tuvieran conocimiento de los hechos y trataran de identificar al protagonista e imponerle la correspondiente sanción.

El jefe accidental de la Policía Local de Castro, Mario Ruiz, explica a este periódico que el protagonista del vídeo es un monitor de esquí y aficionado a los deportes extremos. Añade que «vimos que en su cuenta de Instagram tenía otro vídeo tirándose desde el mismo cargadero en 2019, antes de comenzar la rehabilitación. Ahora nos centramos en evitar que salieran imitadores, ya que hemos leído a algunos decirle por qué no ha dejado allí las cuerdas para hacer lo mismo».

A partir de ahí, están intentando ver «si podemos denunciarlo en base a alguna conducta incívica que esté recogida en nuestra ordenanza o bien tenemos que pasar el caso a la Guardia Civil por ser de su competencia».

A la espera de conocer el desenlace de la investigación, la alcaldesa califica de «irresponsabilidad» lo que ha hecho este 'influencer', más allá de poner en peligro su vida. Herrán entiende que tendrá algún tipo de responsabilidad «porque está prohibido el acceso a este bien de interés cultural. Ha entrado en la obra de una instalación que se está rehabilitando, ha puesto en riesgo su vida y podría haber hecho lo mismo con la de las personas que tendrían que haber accedido allí de haberse producido algún accidente».

Este periódico se puso en contacto con el protagonista del vídeo pero prefirió no dar explicaciones. En su cuenta de Instagram relata que ese día 'sacó' su primer triple (mortal). «Daba un miedo de la hostia y a la vez era lo más divertido del puto planeta».

Tras ver la reacción de la alcaldesa, el influencer, de nombre Gonzalo según se hace llamar en su perfil de Instagram, ha pedido «disculpas de corazón a todas las personas que puedan haberse sentido ofendidas por alguno de mis videos». Asegura que «desconocía que se trataba de un lugar protegido y, de haberlo sabido, no lo habría hecho». Mi intención no era crear controversia. Simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal», argumenta.