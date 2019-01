Investigan un «altercado de posibles tintes racistas» en un autobús de Vitoria El Ayuntamiento abre un expediente informativo por una discusión entre un chófer y una pasajera de raza negra ayer en el interior de un urbano que cubre la línea 7 A. AZKORRETA Jueves, 10 enero 2019, 10:33

El Ayuntamiento informó ayer vía comunicado que ha iniciado una investigación para conocer los pormenores de un «altercado de posibles tintes racistas» que se produjo al mediodía en un autobús de Tuvisa. La Corporación vitoriana tomó esta decisión después de que por la tarde se difundiese a través de las redes sociales un vídeo en el que se puede ver una discusión entre un conductor y una mujer de raza negra. Los hechos sucedieron sobre las dos de la tarde en el interior de uno de los vehículos que cubren la línea 7, Borinbizkarra-Salburua.

Agresiones racistas en un autobús de Vitoria/Gasteiz, importante difusión pic.twitter.com/5lZAEjKGSz — Cristina Fernández (@Cris_Fusti00) 9 de enero de 2019

De lo que puede deducirse del vídeo -tomado con un móvil-, el conductor del vehículo llama la atención a una pasajera, que está acompañada por una niña de corta edad, porque no puede entrar con un patinete desplegado -las normas municipales obligan a plegar estos artilugios, sillas infantiles, etc... antes de acceder al autobús-. Le recrimina que ya le ha advertido en días precedentes de esta misma obligación y que «mañana» no le permitirá subir al urbano. Según se oye en el audio, la mujer alega que su hija tiene unas «necesidades especiales». La discusión sube de tono, con el conductor fuera de su posición frente al volante, hasta acabar a gritos y con reproches mutuos.

Asimismo, en el vídeo se oyen voces de lo que parecen otros pasajeros y en tono mucho más bajo. Por lo que se puede intuir, estas personas no participan en la discusión anterior, aunque son sentencias de claro carácter racista. «Llevo 20 años matando gente como tú», se oye en el tramo final de la grabación a un pasajero al que no se le puede identificar. En los últimos segundos, el vídeo incluye textos sin imágenes donde se da a suponer que esta misma persona sigue increpando a la pasajera con amenazas similares.

Cortes y letras impresas

Cabe señalar que en las imágenes -difundidas en una 'historia' de Instagram- no se puede apreciar con exactitud ni de forma completa el inicio de la discusión. El vídeo, de poco más de dos minutos de duración, tiene varios cortes y sobre las imágenes aparecen continuamente letras sobreimpresas. En algunas ocasiones la secuencia se detiene por completo para introducir textos que denuncian unos supuestos hechos racistas pero que no se corresponden de forma exacta con las imágenes.

El Ayuntamiento asegura que la presidenta de Tuvisa, la jeltzale y teniente de alcalde Itziar Gonzalo, «está tratando de obtener más información» «desde el mismo momento que hemos visto el vídeo». «Mañana» -por hoy- «Tuvisa seguirá investigando lo ocurrido para contar con mayor información y trasladársela a los grupos políticos que conforman el consejo de administración» de la compañía municipal de transporte.