Investigadores de la UPV crean un nuevo apósito para heridas crónicas La investigadora de la UPV Itxaso García Orue, en el laboratorio. / UPV Se compone de nanofibras de un polímero biodegradable, aloe vera y nanopartículas lipídicas EL DIARIO VASCO Lunes, 18 marzo 2019, 14:56

Investigadores de la UPV/EHU han creado un nuevo apósito para heridas crónicas que se compone de nanofibras de un polímero biodegradable, aloe vera y nanopartículas lipídicas, según ha informado la universidad pública vasca en un comunicado.

Este estudio aparece recogido en la revista 'International Journal of Pharmaceutics', que ha publicado recientemente el estudio titulado 'Composite nanofibrous membranes of PLGA/Aloe vera containing lipid nanoparticles for wound dressing applications'.

Este nuevo apósito, diseñado para el tratamiento de las heridas crónicas, actúa como una segunda piel, protegiendo la herida, manteniéndola hidratada y favoreciendo el proceso de cicatrización.

El apósito logrado se compone de nanofibras de un polímero biodegradable (PLGA), aloe vera y nanopartículas lipídicas, y se obtiene mediante la técnica de electrospinning o electrohilado. Esta técnica para la fabricación de fibras está basada en un conjunto de conceptos electromagnéticos, como la carga electrostática, en donde una solución, generalmente polimérica, se ve inducida por ese efecto y da como resultado fibras de diversos tamaños.

El electrohilado aporta a los elementos desarrollados diversas características, como una amplia superficie por unidad de área, porosidad y una serie de propiedades mecánicas, «siendo atractivo a nivel biotecnológico».

Una de las autoras del estudio y miembro del Grupo NanoBioCel de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, Itxaso García Orue, ha explicado que, debido a la incorporación de aloe vera, con propiedades proliferativas, el apósito fue capaz de «mejorar la proliferación de fibroblastos en un estudio in vitro». Asimismo, en un estudio de cicatrización llevado a cabo en ratones diabéticos, el apósito promovió de manera significativa el cierre de la herida, la reepitelización y la resolución del proceso inflamatorio.

Además, la incorporación de las nanopartículas lipídicas «mejoró las propiedades mecánicas y grosor del apósito, facilitando su manipulación y aplicación«.