Intervienen 114 móviles en el aeropuerto de Loiu que iban a ser vendidos en Guinea

Un control de equipajes en el aeropuerto de Loiu ha permitido a los agentes de la Guardia Civil requisar 114 terminales móviles que portaba un ... pasajero que viajaba a Conakry (Guinea).

Todo sucedió a principios de octubre cuando la Aduana del aeropuerto de Bilbao realizó un control fiscal de equipajes de un vuelo con destino París con conexión a terceros países. Durante la inspección a través de la máquina de rayos X de tres maletas facturadas, los agentes visualizaron en la pantalla un «contenido inusual, multitud de pequeñas cajas o recipientes en el interior del equipaje facturado», según detallan en una nota.

Tras proceder a abrir las maletas, en presencia del pasajero, localizaron un total de «114 terminales móviles en sus cajas originales y perfectamente precintados, valorados en 9.300 euros».

Solicitada la declaración de aduanas, el pasajero declaró que no poseía dicha documentación y que los teléfonos estaban destinados a la venta en una tienda de su propiedad en Guinea. Los agentes procedieron entonces a la aprehensión de la mercancía y formularon la denuncia correspondiente por infracción administrativa de contrabando, quedando los efectos depositados en dependencias aduaneras a disposición de las autoridades.