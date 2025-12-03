Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo.

Intervienen 114 móviles en el aeropuerto de Loiu que iban a ser vendidos en Guinea

En un control de equipajes la Guardia Civil detectó en el interior de tres maletas estos dispositivos sin declaración aduanera

DV

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

Un control de equipajes en el aeropuerto de Loiu ha permitido a los agentes de la Guardia Civil requisar 114 terminales móviles que portaba un ... pasajero que viajaba a Conakry (Guinea).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  9. 9 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intervienen 114 móviles en el aeropuerto de Loiu que iban a ser vendidos en Guinea

Intervienen 114 móviles en el aeropuerto de Loiu que iban a ser vendidos en Guinea