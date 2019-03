La DGT intensifica la vigilancia de dos importantes elementos de seguridad Cinturones de seguridad y sillitas infantiles, en el punto de mira de Tráfico desde el lunes 11 de marzo al domingo día 17 EP Martes, 12 marzo 2019, 18:02

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará la vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) desde este lunes 11 de marzo al domingo día 17, para recordar a los usuarios de la vía la importancia de estos elementos de seguridad en la conducción y su obligatoriedad.

Pese a que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes de vehículos, queda un «pequeño reducto» de ocupantes reticentes a ponérselo, según indica la DGT, lo que ha motivado al organismo a poner en marcha esta campaña.

Según datos del proyecto ESRA (Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía), realizada en 38 países, el 80% de los españoles declara haber utilizado el cinturón como conductor durante el último año, un 81% reconoce haberlo utilizado como pasajero en el asiento delantero del coche y el 70% como pasajero en los asientos traseros del coche.

Los datos de la encuesta se ven reflejados también en las cifras de siniestralidad vial. En 2017, el 24% de los fallecidos usuarios de turismos y furgonetas no utilizaban el cinturón de seguridad, mientras que en las vías urbanas no lo llevaban 35 de los 87 fallecidos. En lo referido a los heridos hospitalizados en vías interurbanas no utilizaban cinturón el 9% y en las urbanas ese porcentaje se elevó al 18.

Según apunta Tráfico, como ya se ha hecho con la velocidad, el control del uso del cinturón de seguridad pasa por la vigilancia automatizada, como complemento a la vigilancia que realizan los agentes de tráfico en las carreteras. En este sentido, la DGT continúa avanzando en desarrollos tecnológicos de videoanálisis para la detección de la no utilización del cinturón, así como del uso del móvil al volante.

Sillitas infantiles

Tráfico también hace hincapié en el uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), destacando que en 2017, 5 de los 17 menores de 12 años fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso del mismo.

La legislación española obliga a que los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros que se desplacen en vehículo, además de viajar con el SRI adecuado a su talla y peso como la norma exige, deberán ir sentados obligatoriamente en los asientos traseros de los vehículos.

Existen tres excepciones: cuando el vehículo no disponga de asientos traseros; cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por otros menores de las mismas características; y cuando no sea posible instalar en dichos asientos traseros todos los sistemas de retención infantil.