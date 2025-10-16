Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección» El que fuera jugador de la Real Sociedad asegura que fue cuestionado «por ser vasco» y por haber mostrado simpatía hacia movimientos independentistas

L. G. Jueves, 16 de octubre 2025, 11:20 Comenta Compartir

El defensa internacional Iñigo Martínez ha vuelto a generar titulares tras recordar, en una entrevista concedida a El Partidazo de COPE, los episodios de controversia que vivió tanto en el FC Barcelona como en la selección española, donde asegura que fue cuestionado «por ser vasco» y por haber mostrado simpatía hacia movimientos independentistas, del mismo modo que cuando se le vio portando una estelada catalana.

«No tiene nada que ver. Una cosa es que yo piense, o crea, o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría sienta que pueden ser libres de opinar o manejar a su antojo el territorio», explicó el jugador de Ondarroa. «Eso no quiere decir que, como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, no tenga que ir a la selección. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, no. Eso no es así. Si hay gente que une estas cosas es porque soy vasco», remató.

En este sentido, el exjugador de la Real Sociedad también quiso hablar sobre su presencia en la selección española. «Si no hubiese querido ir, hubiera sido el primero en decir: 'Mira, olvídate. Ni me apetece, ni quiero, ni siento... Y estoy mejor en casa'. Eso lo hubiera hecho desde el primer minuto y no hubiera estado perdiendo el tiempo allí. Todo el revuelo y lo que se ha generado son bulos», explicó el central de Ondarroa.

Iñigo Martínez, que este verano puso fin a su etapa en el conjunto azulgrana para fichar por el Al-Nassr saudí —una oferta que define como «irrechazable»—, explicó los motivos de su marcha. «Estas oportunidades llegan, y un año te quiere un equipo y al siguiente no. Era subirse al tren o no. Con la edad que tenía y lo que había logrado en el Barça, decidí que lo ideal era dar un paso al lado y disfrutar de otro país, otra experiencia y otra cultura», sostuvo el central exrealista.

«Llevo 15 años en Primera División y se hacen largos»

Pese a su salida, el futbolista de Ondarroa sigue de cerca la actualidad del fútbol español. «Sí, sigo viendo LaLiga. El Barça, esté Iñigo Martínez o no, tiene la defensa bien cubierta», apuntó, dejando claro que su marcha no ha debilitado a la zaga culé.

El central también reflexionó sobre la exigencia de competir al máximo nivel durante tanto tiempo. «Llevo 15 años en Primera División y se hacen largos. Tienes que estar al pie del cañón constantemente. No somos conscientes de la presión que supone ser jugador del Barça. No te puedes saltar ni una media, y eso afecta. Ya no basta con tener calidad, hay que ser un atleta», sentenció.