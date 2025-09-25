Ingresa en prisión el presunto autor material del crimen de Bilbao

El presunto autor material de la puñalada en el corazón que acabó con la vida de Haitam G., marroquí de 21 años, el pasado domingo ... a primera hora en Bilbao, ha ingresado en prisión por orden del juzgado de instrucción número 9, según ha podido saber este periódico. Los otros dos detenidos, que supuestamente participaron en la pelea callejera contra la víctima y sus amigos, han quedado en libertad con la obligación de personarse en el juzgado de forma periódica hasta que se celebre el juicio.

Los tres jóvenes detenidos por el homicidio de Solokoetxe han sido puestos a primera hora de la mañana a disposición judicial por la Ertzaintza. Los arrestados, dos de origen colombiano y uno venezolano, de 21, 28 y 31 años, permanecían en dependencias policiales desde la noche del pasado lunes cuando fueron detenidos, dos en la localidad de Bilbao y otro en Getxo.

Hasta ahora, alguno de los detenidos ha alegado que creían que iban a ser víctimas de un robo como versión autoexculpatoria, aunque el grupo de homicidios del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB), que se encarga del caso, no le da mucha credibilidad.

Todo sucedió alrededor de las siete menos cuarto de la mañana del pasado domingo en la calle Fika. A esa hora, dos grupos de jóvenes, que no se conocían entre sí, regresaban a sus casas cuando tuvieron un encontronazo. Intercambiaron insultos y algún golpe y uno de los implicados abandonó la escena en busca de un cuchillo casero con el que regresó. Entonces, le clavó el filo del arma en el corazón a Haitam G., que cayó desplomado.

Testigos afirmaron ante los ertzainas que habían visto a los agresores arrojar algo a un contenedor de aceite y meterse en un portal de la calle Zumarraga. El depósito fue vaciado en busca del arma sin éxito y registraron dos pisos del bloque de viviendas, pero no encontraron a los sospechosos. El cuchillo fue localizado por agentes de la Policía Municipal de Bilbao en las inmediaciones. Apenas 24 horas después de los hechos, agentes del grupo de homicidios detenían a los tres presuntos implicados en la reyerta en Bilbao y Getxo.