Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ingresa en prisión el presunto autor material del crimen de Bilbao

Los otros dos detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares

Ainhoa de las Heras

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:07

El presunto autor material de la puñalada en el corazón que acabó con la vida de Haitam G., marroquí de 21 años, el pasado domingo ... a primera hora en Bilbao, ha ingresado en prisión por orden del juzgado de instrucción número 9, según ha podido saber este periódico. Los otros dos detenidos, que supuestamente participaron en la pelea callejera contra la víctima y sus amigos, han quedado en libertad con la obligación de personarse en el juzgado de forma periódica hasta que se celebre el juicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  6. 6 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  7. 7

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  10. 10

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ingresa en prisión el presunto autor material del crimen de Bilbao

Ingresa en prisión el presunto autor material del crimen de Bilbao