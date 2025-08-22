Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ingrediente que debes añadir al cubo de la fregona para conseguir un suelo limpio duradero

No siempre es necesario recurrir a productos químicos agresivos para conseguir un resultado impecable y duradero en el hogar

J.M.

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:46

Un suelo limpio no solo es cuestión de estética sino que también es una garantía de bienestar dentro del hogar. Las pisadas constantes, la acumulación de polvo y la presencia de microorganismos hacen que esta tarea de limpieza sea fundamental para mantener un ambiente sano. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos químicos agresivos para conseguir un resultado impecable y duradero. Un ingrediente sencillo y natural puede convertirse en el mejor aliado para dejar los suelos relucientes.

Habitualmente relegado a la cocina como condimento o adorno, el limón esconde un potencial sorprendente como producto de limpieza gracias a su alta concentración de ácido cítrico, con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Al añadir unas gotas de su jugo al cubo de agua de limpieza, no solo se eliminan eficazmente grasas y residuos pegajosos, sino que también se desinfecta la superficie al tiempo que se impregna el ambiente con un aroma fresco y agradable que perdura.

El procedimiento es tan sencillo como práctico. Basta con exprimir medio limón en el agua de fregar. Para quienes buscan una acción aún más potente, el jugo puede combinarse con vinagre blanco, reforzando así el efecto desinfectante y desincrustante de la mezcla. No obstante, esta fórmula natural exige ciertas precauciones. El ácido del limón no es compatible con materiales delicados como el mármol, el granito o el terrazo, ya que puede dañarlos con el tiempo. En estos casos es preferible optar por alternativas más suaves, como agua tibia con jabón neutro o bicarbonato de sodio, otro recurso natural y versátil que limpia sin agredir los materiales sensibles.

Integrar el limón en la rutina de limpieza doméstica no solo supone una medida eficaz para mantener los suelos impecables, sino también una opción ecológica que reduce el uso de productos químicos industriales. Una solución sencilla, económica y natural que, con apenas un gesto, transforma la tarea cotidiana de fregar en un ritual de frescura y cuidado del hogar.

