La industria vasca abre la vía para reclamar en los tribunales compensaciones por el apagón

La industria, sobre todo la electrointensiva, con gran presencia en Euskadi, ha sido una de las grandes paganas del apagón eléctrico del lunes. A ... la espera de si Gobierno y compañías eléctricas dilucidan las causas de lo ocurrido, las empresas vascas han querido dar un paso adelante para reclamar daños y perjuicios. La vidriera alavesa Vidrala ha sido la primera en dar un paso al frente aprovechando la visita del lehendakari ayer a su planta de Llodio y anunció que presentará una demanda judicial ante las «pérdidas millonarias» que le ocasionó el incidente. Poco antes, la patronal guipuzcoana Adegi anunció que ofrecerá a las empresas una vía de reclamación por los daños del apagón, cuyo impacto en Gipuzkoa se estima en unos 40 millones de euros. En el conjunto de España se habla de pérdidas de entre 800 millones, según el Gobierno, y 1.600, según los empresarios.

El primer balance de daños de las empresas no parecía excesivamente dramático, ya que en la gran mayoría de industrias el parón fue de un par de horas y muchas compañías, como CAF, Mondragón, Ulma o Sidenor, funcionaron con grupos electrógenos, aunque sí vieron afectada su producción de forma parcial. Pero una vez medidas con tiempo las consecuencias reales, la mirada está siendo distinta. Firmas como Arcelor Mittal de Olaberria y Bergara, o la papelera Zikuñaga de Hernani estuvieron medio día paradas, dado su carácter electrointensivo, de fuerte consumo de electricidad. Y la puesta en marcha posterior y la reprogramación de sistemas también requirió de un elevado consumo extra.

Por todo ello, Adegi señaló ayer que, «una vez queden aclaradas las causas del apagón y puedan identificarse potenciales responsables del mismo», tiene previsto ofrecer a sus asociados una vía en virtud de la cual se «analizará la viabilidad jurídica de una reclamación en atención a las circunstancias particulares de cada caso». La patronal guipuzcoana, que no ha hecho un balance de daños oficial, aclaró que así las empresas, «de manera homogénea», podrán «emprender acciones orientadas a resarcirse de las pérdidas o deterioros».

«Horas no trabajadas»

Otro aspecto colateral ha sido el de las horas perdidas durante el parón, ya que muchos empleados de fábricas u otro tipo de empresas y entidades no pudieron trabajar. Adegi recuerda a las empresas que en Gipuzkoa «no se dan las circunstancias para activar» el nuevo permiso de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso». En este contexto, la asociación empresarial guipuzcoana añade que si subsistieran las dificultades para el acceso al trabajo hay que analizar «individualmente» la situación «caso por caso». Por otro lado, Adegi aconseja a aquellas empresas que hayan necesitado interrumpir su actividad o hacer prolongaciones de jornada que pongan en marcha «medidas de flexibilidad que permitan recuperar o compensar más adelante las horas dejadas de trabajar». Finalmente, Adegi advierte a las empresas de «la necesidad de analizar las coberturas de sus pólizas en vigor».

La jornada del martes se caracterizó por la normalidad en la actividad industrial en toda Euskadi, como constató ayer el consejero vasco del ramo, Mikel Jauregi, que dio ayer por recuperada la actividad de forma oficial. Sin embargo, aprovechando su presencia, y la del lehendakari Imanol Pradales, los responsables de la vidriera alavesa Vidrala sí alzaron el tono, quizás poniendo voz a lo que muchas otras compañías piensan. Los directivos de la cotizada alavesa van a presentar una demanda ante los tribunales por los daños que produjo la ausencia de luz durante el pasado lunes. Un fundido a negro que según Raúl Gómez, CEO de la vidriera, les ha provocado «pérdidas millonarias».

Su presidente, Carlos Delclaux, confirmó su intención de presentar una demanda ante un apagón que tildó de «gravísimo». No concretaron si la demanda irá dirigida a Red Eléctrica como operador o a la compañía que les suministra luz directamente a ellos. La compañía de Llodio se convierte en la primera de Euskadi que anuncia públicamente su intención de llevar el apagón a los tribunales. «Somos unos buenos clientes, industriales, grandes consumidores de energía eléctrica. Te dejan 14 horas sin suministrar y no había habido ni un terremoto ni una guerra nuclear. No sé cuáles son las causas, pero los actores del sistema eléctrico son los culpables de esta historia. No sé cómo querrán repartirse las culpas», zanjó.