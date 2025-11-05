Ikerbasque atrae desde 2024 a 70 investigadores, ocho de ellos vascos que regresan

La fuga de talento se ha convertido en una asignatura pendiente para muchas empresas de Euskadi en los últimos años. Más aún en el ... sector de la investigación científica, donde los trabajadores con altas prestaciones están muy cotizados. Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, emplea unas convocatorias dirigidas específicamente al retorno de investigadores nacidos o formados en Euskadi, a través de las cuales ha incorporado desde 2024 ocho investigadores vascos que trabajaban en el extranjero. El total de científicos contratados en ese lapso de tiempo asciende a setenta.

El Gobierno Vasco respondió ayer en el Parlamento a una solicitud de información formulada por Muriel Larrea, parlamentaria del Partido Popular, relativa al impacto de las medidas de captación, incorporación y consolidación de personal investigador y científico en Euskadi. En la documentación aportada por el Ejecutivo vasco se muestra que desde enero de 2024 hasta final de septiembre de 2025 Ikerbasque ha incorporado un total de setenta investigadores, especializados en diversos campos de la ciencia y provenientes de varios países entre los que destacan China, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Argentina o Inglaterra.

En este sentido, en el documento ofrecido por el Gobierno Vasco se hace especial énfasis en los investigadores vascos que trabajaban en el extranjero y que han retornado a Euskadi por medio de Ikerbasque. Ocho desde inicios de 2024 que han sido contratados en instituciones como EHU, Mondragon Unibertsitatea o Biodonostia.