Ikerbasque atrae desde 2024 a 70 investigadores, ocho de ellos vascos que regresan

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La fuga de talento se ha convertido en una asignatura pendiente para muchas empresas de Euskadi en los últimos años. Más aún en el ... sector de la investigación científica, donde los trabajadores con altas prestaciones están muy cotizados. Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, emplea unas convocatorias dirigidas específicamente al retorno de investigadores nacidos o formados en Euskadi, a través de las cuales ha incorporado desde 2024 ocho investigadores vascos que trabajaban en el extranjero. El total de científicos contratados en ese lapso de tiempo asciende a setenta.

