Ikasle euskaldunek honako hau aukeratzen dute: Egoitza ala pisu partekatua?

Kostua, erosotasuna eta etxebizitza-merkatua unibertsitate-hautaketan

Yasmina Hernández

Igandea, 7 iraila 2025, 10:57

Unibertsitate-ikasturtea hurbiltzen ari da, eta euskal ikasle gehienek nahiago dute pisua partekatu, batez ere bigarren mailatik aurrera edo dagoeneko ikaskide talde bat badute. Etxebizitza partekatuaren aukera, egoitzak baino bi aldiz merkeagoa da, hilean 400-500 € bitarteko mailekin. Gazteen Euskal Behatokiaren arabera, gazteen emantzipazioa zaila da, eta etxebizitzen prezio altuak direla eta, unibertsitateko ikasleek aukera hori hautatu behar dute.

Hala ere, egoitzek, zalantzarik gabe, funtsezko rola betetzen dute lehen urtean, batez ere kanpotik datozen ikasleentzat, erosotasun, laguntza eta erraztasun logistiko gehiago bilatzen baitituzte. Halaber, alokairu-merkatuaren saturazioaren aurreko erantzun bat dira.

