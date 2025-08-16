Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikasketak, euskal unibertsitateetan, ia amaierara arte

Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak kaleratu berri duen txostenak hala dio

DV

Larunbata, 16 abuztua 2025, 17:23

Euskadin unibertsitatera sartzen diren gazteek oso jarduera akademiko ona dute, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak kaleratu berri duen Datos y cifras del Sistema Universitario Español Curso 2024/25 txostenak biltzen dituen datuen arabera.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, euskal ikasleak unibertsitatera sartu aurretik ere emaitza onak dituztelako nabarmentzen dira. 2023an, ia guztiek gainditu zuten Unibertsitatera Sartzeko Batxilergoaren Ebaluazioa lehen deialdian, %98,1. Eta bigarren deialdira jo behar izan zutenen %88,4k gainditu zuten.

Errendimendu akademiko altu hori mantendu egiten da ikasleak unibertsitatera sartzen direnean. Hala, 2022/2023 ikasturtean, graduko ikasleek matrikulatutako hamar kreditutik zortzi baino gehiago gainditu zituzten (%82,6), eta masterrean ia kreditu guztiak gainditu zituzten, %94,7.

Ministerioaren txostenaren arabera, 2018/2019 ikasturtean gradu ikasketak hasi zituzten bost ikasletik batek bakarrik utzi zituen ikasketak. %13,9k lehen mailan utzi zituen, %4,4k bigarrenean eta %2,3k hirugarrenean. Ikasketak uztearen tasa hori are gehiago murriztu zen 2020-2021 ikasturtean hasi zirenen artean, %12,7k bakarrik utzi baitzituen ikasketak lehen mailan.

Datuak ere adierazgarriak dira masterreko ikasketetan: 2018/2019 ikasturtean, ikasketak utzi zituen ikasleen ehunekoa %9,4 izan zen eta 2020/2021ean, berriz, %5,2. Euskadi da, Nafarroarekin batera, graduan eta masterrean ikasketak utzi dituztenen ehuneko txikiena duen autonomia-erkidegoa.

Gutxi dira, halaber, norabidea aldatzen dutenak. Nafarroarekin batera, Euskadin dago ikasketa aldaketen ehunekorik txikiena. 2018/2019 ikasturteko promozioaren %6,5ek soilik erabaki zuen titulazioa aldatzea, eta bi ikasturte geroago, kopuru horrek bere horretan jarraitu zuen.

Masterrean, ia anekdotikoa da ikasketa aldaketa: %1,1ek aldatu zuen titulazioa 2018/2019an, eta %0,7k baino ez 2020/2021ean.

