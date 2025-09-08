'Ibilbideak natur inguruetan' programa, 55 urte baino gehiagokoentzat
Hamar irteera egingo dira Araban, astearte eta ostegunero, irailaren 16tik urriaren 16ra bitarte
Jan Echevarría
Astelehena, 8 iraila 2025, 16:44
'Ibilbideak natur inguruetan' programaren udazkeneko denboraldiari ekingo dio berriro Gasteizko Udalaren Kirol Zerbitzuak. Hamar irteera egingo dira 55 urtetik gorakoentzako egitasmo horretan, astearte eta ostegunero, irailaren 16tik urriaren 16ra bitarte. Ibilbide bakoitzak 100 plaza izango ditu gehienez, eta izena emateko epea irailaren 4an, ostegunean, irekiko da, 08.30ean.
Ana López de Uralde Kirol zinegotziaren arabera, ekimen honen helburua da parte-hartzaileek gure inguruko paisaia naturalez gozatzen duten bitartean aktibo egoteko aukera izatea, eta, aldi berean, gero beste ibilbide batzuk partekatu ahal izateko beste mendizale batzuk ezagutzeko aukera ematea». Izan ere, Maeztu, Arnoko labirintoa eta Katarri, Okina, Urarte, Samaniego, Mañueta eta Otxate herri madarikatua izango dira besteak beste irteeretako batzuk.
Bere hitzetan, ibilbideak zailtasun mailaren arabera definituta daude (baxua edo neurritsua) eta zirkularrak edo linealak dira. Haien distantzia 7 eta 11 kilometro artekoa izango da. «Ostegunetako irteerak asteartekoak baino errazagoak dira eta lehen aldiz zailtasun handiagoko (ertain-altua) ibilbide bat programatu da, Andoin eta Toberako ur-jauziaren artean, irailaren 23rako, astearterako», dio.
Izen-emateak
Izen emateei dagokienez, irailaren 4ko (osteguna) 08.30etik aurrera egin ahal izango dira, irteera bakoitzaren aurreko eguneko 13.00ak arte gizarte-etxeen sarean eta Udalaren kirol-instalazioetan. Udaleko kirol-instalazioetako harpidedunen kasuan, prezioa 2,65 eurokoa izango da; aldiz, harpidedunak ez direnek 4,20 euro ordaindu beharko dituzte.
Kanpainak garraio-zerbitzua biltzen du eta geralekuak Iparralde eta Judimendi gizarte-etxeetan eta Gasteiz hiribideko 18. zenbakian, epaitegien parean, izango dira. Irteera 08.30ean izango da, eta iritsiera-ordua, aldiz, 14.00etan.
'Ibilbideak natur inguruetan' programa udaberrian, maiatzean eta ekainean, eta udazkenean, iraila eta urria bitartean, garatzen da. Bi denboraldietako bakoitzean 10 irteera izaten dira, eta aurtengo lehen erdian 815 pertsonak parte hartu dute, horietatik %59 emakumeak izan dira. Ibilbideak Udalaren webgunean kontsultatu eta deskargatu ahal izango dira.
