Ibilaldia berotzen hasteko, lasterketak edonorentzat
DV
Larunbata, 27 iraila 2025, 11:44
Gorriz markatua du 2026ko maiatzaren 31 Kiñikiño Ikastolak, orduan antolatuko baitu Ibilaldia, baina egun handia iritsi bitartean, Bilboko Ikastolak hainbat ekimen egingo ditu ikasturtean zehar. Aurkeztu duten azkena, oraingoz, irailaren 28an Txurdinagako Europa Parkean antolatutako Ibilkrosa lasterketa herrikoia. Ekimena aurkezteko Bilbon egin den agerraldian izan dira Javi Rey, Sendoa Atletismo Klubeko entrenatzailea; Haizea Etxebeste, Kirikiño Ikastolako lehendakaria eta Amaia Galindez, Kirikiño Ikastolako zuzendaria.
«Krosa, kirola, euskara eta festa uztartzeko aukera paregabea izango da Ibilkrosa», azaldu dute. Korrika egiteaz gain, helburuak euskara kalera ateratzea, ikastolen proiektua zabaltzea eta Ibilaldiaren aldeko giroa piztea dira eta, horregatik, adin guztietarako proposamena aurkeztu dute. Honakoak dira ordutegiak: 11:30ean Prebenjaminek (2019-2018) 250 metro; 11:40an Benjaminak (2017-2016) 500 metro; 11:50ean Kimuak (2015-2014) 1.000 metro; 12:00etan Umeak / Kadeteak (2013-2012-2011) 1.500 metro; 12:20an Txikiak (2022-2021-2020) 100 metro eta, azkenik, 12:30ean Lasterketa herrikoia (2010 eta aurrekoak) 1.600 metro.
Dortsalak egunean bertan emango dira Kirikiño Ikastolako Gabriel Arestiko eraikinean lasterketa baino lehen, eta arropak gordetzeko zerbitzua eskainiko da. Parte hartzeko formulario hau bete beharko da. Kamisetak eta bestelako produktuak egunean bertan erosi ahal izango dira Ikastolan, Bil Dendan, eta noiznahi, online.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.