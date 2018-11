La Agencia española de protección de datos investiga la huella digital en Lanbide Oficina de Lanbide en Donostia. / Michelena La Agencia vasca, que dirige Margarita Uria, ha trasladado a su homóloga en Madrid la cuestión ARANTXA ALDAZ Lunes, 5 noviembre 2018, 16:06

La huella digital en Lanbide, para identificar a personas desempleadas, perceptores de la RGI y trabajadores, se encuentra bajo la lupa de las autoridades de protección de datos. En este caso, es la Agencia Española la que investigará una denuncia sobre el uso de este método de identificación, que está siendo probado en varias oficinas del Servicio vasco de Empleo en una experiencia piloto.

La queja fue recibida en la Agencia vasca de Protección de Datos, que a raíz de la misma, cursó una inspección para comprobar qué uso se estaba haciendo de los datos personales que están siendo recabados a través de la huella digital. La cuestión es que esa información sensible no está en manos de Lanbide, sino de Izenpe, la empresa de certificados y firma electrónica, con quien Lanbide firmó un convenio. Uria ha explicado este lunes en el Parlamento Vasco, en una comparecencia a petición de Elkarrekin Podemos, que Lanbide no está de momento tratando esos datos. «No consta que los almacene, ni que los trate», sino que es Izenpe la encargada. Al ser esta una sociedad anónima la agencia vasca no es competente para emitir una directriz al respecto, y ha trasladado la denuncia a la Agencia española para que lo investigue.

La implantación de la huella digital fue anunciada hace año y medio por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en el marco de medidas para aumentar el control y limitar el fraude en Lanbide. El proyecto ha levantado polémica y ha sido rechazado por entidades sociales y partidos como EH Bildu y Podemos. El PP, en cambio, se ha felicitado en varias ocasiones de que «por fin» el departamento se atenga a la propuesta que hicieron en su día los populares, aunque desde el PNV y el PSE se ha querido marcar distancias y remarcan que se trata de un método de identificación biométrica para todos los usuarios y trabajdores de Lanbide, no solo para los perceptores de ayudas sociales, como ya se utiliza en otras dependencias públicas para controlar el acceso. El plan piloto para implantar la huella digital en Lanbide arrancó en abril en diez oficinas en Euskadi, tres de ellas en Gipuzkoa.