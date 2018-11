Seguimiento «masivo» de jueces y fiscales vascos a la tercera huelga para exigir una Justicia sin injerencias políticas Jueces y fiscales en la concentración de este lunes en el Palacio de Justicia de Donostia. / Mónica Rivero El juez decano de Bilbao afirma que no ha cambiado «nada» con el PSOE y cree que, si no se responde a sus demandas, habrá huelga indefinida EL DIARIO VASCO Lunes, 19 noviembre 2018, 14:59

Los jueces y fiscales de Euskadi han secundado de forma «masiva» la tercera huelga convocada en todo el Estado español para exigir «una Justicia independiente, sin injerencias políticas», y mejoras profesionales. De esta forma, numerosos juicios han sido suspendidos en la Comunidad Autónoma Vasca en este lunes de paro, según ha asegurado el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte.

Medio centenar de miembros de la Judicatura y la Fiscalía se han concentrado a las 13.00 horas ante el Palacio de Justicia de la capital vizcaína, donde han guardado cinco minutos de silencio, tras una pancarta en la que se leía: 'Por la dignidad de la Justicia, reclamamos medios dignos. En defensa de la ciudadanía, pedimos una Justicia independiente y libre de injerencias políticas'.

Uriarte ha encabezado el acto de protesta, acompañado de otros miembros de la Judicatura y la Fiscalía vasca, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Manuel Ayo, el también magistrado de este órgano jurisdiccional Juan Mateo Ayala, o el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) de Euskadi y titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barakaldo, Daniel Calderón.

Posteriormente, el juez decano de Bilbao ha procedido a la lectura del comunicado que se ha leído ante las puertas de cada sede judicial de todo el Estado, en el que se critica que estos días se asiste a «un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de Derecho».

Críticas a los partidos políticos

«Una vez más, sin el mínimo respeto por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo, se anuncia un acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, hechos que se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga», apunta el texto.

El comunicado ha sido suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra-- y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que también convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta.

Más reivindicaciones

Aner Uriarte ha destacado que, en este momento, «recobran especial importancia» sus reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales, retribuciones y condiciones de trabajo «dignas», y creación de plazas, que suponen «poderosas razones» que llevan a los miembros de las carreras judicial y fiscal a mantener sus movilizaciones.

«Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho», ha añadido.

En esta línea, ha apuntado que «la huelga celebrada en el día de hoy es una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que los jueces y fiscales» defienden «una absoluta separación de poderes, un CGPJ independiente, y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos».

Sin cambiar nada

Uriarte ha asegurado que «no ha cambiado nada» desde la anterior huelga de mayo, después de que el Gobierno haya pasado de manos del PP al PSOE. «De hecho, la ministra de Justicia, no sé si hizo la última huelga, pero lo que es seguro es que estuvo en las concentraciones de abril porque hay fotos públicas y, desde que han cambiado el Gobierno y el Ministerio, no ha habido ningún avance en las reivindicaciones que nosotros planteamos y que ella misma sostuvo en abril, cuanto menos», ha señalado.

Sobre la posibilidad de que en el futuro pueda haber avances en la respuesta a sus reivindicaciones, ha apuntado que quizá las haya a partir de estos paros. «Con estas presiones, suele funcionar. Yo soy optimista», ha remarcado.

El juez decano de Bilbao prevé que, de no ser así, se intensifiquen las movilizaciones. «De hecho, hay algunas voces que hablan de una huelga indefinida. Yo esperaré siempre a lo que diga el comité, conformado por todas las asociaciones», ha manifestado.