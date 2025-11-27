Un hostelero paga de su bolsillo seiscientos kilos de carne para una cena solidaria que iba a ser cancelada: «Si podemos ayudar, debemos hacerlo» Su acción ha permitido que siga adelante una tradicional cena solidaria que lleva más de treinta años celebrándose

Si hace unos días era un multimillonario quien decidía donar más de setecientas mil latas de conserva a la gran recogida de alimentos, las acciones solidarias no cesan en Francia y ahora es un hostelero quien se ha convertido en noticia después de pagar seiscientos kilos de carne de vacuno para garantizar la celebración de una tradicional cena solidaria.

Los hechos han tenido lugar en Tours donde este año, por primera vez desde hace casi tres décadas, los carniceros de los mercados de la ciudad anunciasen que no podrían donar carne para el tradicional guiso gigante de la asociación benéfica Restos del Corazón. Una noticia que saltó a los medios de comunicación y que tras llegar a los oídos de Jean Poirier, un conocido hostelero local, este dio un paso al frente para evitar que la iniciativa quede en suspenso.

«Cuando leímos esta información, mis colegas y yo nos quedamos realmente conmovidos», ha explicado Poirier en los medios locales. «Sabemos que muchos franceses atraviesan dificultades, también en la hostelería y el comercio. Los carniceros hicieron todo lo que pudieron durante años, pero la inflación les ha golpeado de lleno. Nosotros tenemos la suerte de que el negocio funcione bien y, si podemos ayudar, debemos hacerlo. Como empresarios, tenemos una responsabilidad».

La donación asciende a unos 8.300 euros, cantidad necesaria para adquirir los 600 kilos de carne con los que se preparará el guiso solidario. Para Restos del Corazón, el gesto ha supuesto un auténtico balón de oxígeno. «Es totalmente inesperado», reconoce Thierry Fontaine, vicepresidente de la asociación en Indre-et-Loire. «Pensábamos que tendríamos que buscar muchos pequeños donantes y, de repente, ha sido como una Navidad anticipada. Esto no es solo quitarnos una preocupación, es poder mirar esta edición con optimismo».

Gracias a esta aportación, la 30ª edición del guiso gigante, prevista para el 14 de febrero de 2026, podrá celebrarse con normalidad en una cita que permite recaudar más de 30.000 euros para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

