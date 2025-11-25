La hora a la que levantarse que recomienda Arthur C. Brooks como «la primera victoria del día»: Las 4.30 de la mañana para reforzar la confianza El experto en felicidad de la Universidad de Harvard explica las ventajas de madrugar para nuestro bienestar

Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, se ha manifestado en contra de la concepción de que el cronotipo, el patrón de sueño o el reloj biológico interno, sean algo fijo. Desde su perspectiva, esta preferencia por estar activo en ciertos momentos del día depende fundamentalmente de los hábitos personales. El autor de libros sobre felicidad y desarrollo personal como 'Build the life you want' relata su propia experiencia al confesar que él mismo solía creerse un «búho nocturno».

La teoría de los cronotipos es sólida y está respaldada por estudios genéticos y observaciones fisiológicas, describiendo la preferencia natural de una persona para estar alerta, según explica en uno de sus vídeos Brooks. Las personas «alondras» son aquellas que se despiertan temprano de forma natural y tienen más energía en las primeras horas, mientras que los «búhos» prefieren las actividades vespertinas o nocturnas. También existen los «colibrís», cronotipos intermedios que pueden adaptarse a ambos extremos. Si bien la ciencia confirma que esta «preferencia» está determinada en un 50% por la genética, también es influida por los hábitos, el ambiente y los factores sociales, un factor que fue clave en el descubrimiento personal de Brooks, actual director del Laboratorio de Liderazgo y Felicidad de la Harvard kennedy School.

Arthur C. Brooks, que en su juventud fue músico profesional y vivió en Barcelona, explica que la música ocupaba todo su tiempo, lo cual lo llevaba a beber hasta tarde. Así que pensaba que eso era lo que le hacía imposible ser una «alondra», sin embargo explica que, hasta bien entrada la veintena, se levantaba cuando el sol calentaba y se acostaba tarde, considerándose siempre un noctámbulo. Mirando atrás, su visión ha cambiado, reconociendo que «simplemente era un músico que bebía demasiado». Ahora, sin consumir nada de alcohol, le resulta más fácil levantarse temprano.

Hábitosque refuerza la autoconfianza y entrena la autodisciplina

Los hábitos, según Brooks, son la pieza esencial que nos construye. En el caso del descanso, el experto señala una clara «correlación entre la calidad del sueño y el consumo de alcohol», ya que este último altera el ciclo de sueño y empeora el descanso.

Al cambiar hábitos poco saludables por otros más positivos, se logra lo que Brooks denomina «una pequeña victoria». Brooks explica que el cerebro tiende a elegir aquello que produce satisfacción inmediata y menos sufrimiento a corto plazo, por lo que es habitual que las fuerzas flaqueen ante hábitos saludables. Es por eso que las pequeñas victorias son importantes y «una de estas victorias es levantarse a las 4:30 de la mañana».

Brooks confiesa que utiliza un despertador todos los días y que el sonido a las 4:30 AM no le agrada. Sin embargo, insiste en que empezar bien el día es fundamental, ya que constituye «la primera batalla para combatir el malestar y mejorar el bienestar». Este esfuerzo es tan efectivo que, asegura, salta de la cama como siempre. Una pequeña victoria refuerza la autoconfianza y entrena la autodisciplina.

Si la meta personal está relacionada con madrugar, Brooks aconseja entender que la batalla debe librarse la noche anterior. Una de las razones por las que la gente no consigue irse a la cama a tiempo, especialmente en la juventud, es la «procrastinación nocturna». Este es un fenómeno en el que uno se rebela contra sí mismo, haciendo un mal uso de la libertad adquirida para posponer el sueño. Para vencer este impulso improductivo, Brooks recomienda ser «metacognitivo». El experto concluye que pensar en lo que realmente nos motiva permite gestionarse mejor.