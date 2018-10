Honduras quiere ser Hong Kong Recreación de una de las futuras Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras. / R. C. El Gobierno pretende sacar al país de la miseria impulsando unas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo. Reductos con su propia fiscalidad, seguridad y hasta sistema legislativo. Sus críticos creen que solo crearía islas de prosperidad IRMA CUESTA Sábado, 27 octubre 2018, 16:38

Honduras parece mecerse entre dos realidades absolutamente opuestas. Frente a los miles de ciudadanos que, azotados por el miedo y la pobreza, caminan rumbo a los Estados Unidos buscando una vida mejor, su presidente asegura haber dado con la fórmula para sacar al país del infierno en el que vive mediante una fórmula tan arriesgada como polémica. JOH, como acostumbran a llamar los hondureños a Juan Orlando Hernández, ha prometido crear 600.000 puestos de trabajo y colocar al país a la cabeza de las economías latinoamericanas apostando por la creación de las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (CEDE); una suerte de 'territorios libres', sujetos a un régimen especial, en el que los inversores estarían a cargo de la política fiscal, de la seguridad y de la resolución de conflictos. Y aunque sus tribunales internos seguirían formando parte del sistema judicial hondureño, estarían habilitados para funcionar «de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón (Common Law)», por lo que incluso podrían recurrir a jueces extranjeros, según explica detalladamente la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Hernández, que presume de haber dado con la clave «para dar un salto de gigante en materia de atracción de capitales», asegura que en las Zonas de Empleo se pueden crear centros financieros, logísticos o comerciales internacionales; y, puestos a imaginar, ciudades autónomas, distritos especiales de inversión, energéticos renovables, territorios agroindustriales, turísticos, mineros y forestales. Vamos, el reino de Jauja para una nación de poco más de nueve millones de habitantes en la que dos de cada tres personas viven en la más absoluta pobreza y donde tener empleo no significa necesariamente que uno pueda llevar una vida digna.

Por bonito que parezca el proyecto (el Gobierno exhibe orgulloso unas fantásticas infografías que parecen imágenes tomadas de Hong Kong), son muchas las voces que aseguran que lo que Juan Orlando Hernández propone es una aberración. Entre ellos Paul Romer, profesor de la Universidad de Nueva York, en la actualidad economista en jefe del Banco Mundial y padre de lo que él bautizó como 'ciudades chárter'. El académico, que según la BBC apoyó en un primer momento la iniciativa hondureña, ha terminado por distanciarse de los planes de JOH porque, en su opinión, la idea original ha ido sufriendo todo tipo de mutaciones. «La última vez que revisé el proyecto, estaba yendo hacia una dirección que yo no comparto», ha asegurado el economista, dejando claro que no quiere saber nada del asunto.

Lluvia de críticas

El alcalde de Amala, Santos Alberto García, mantiene que es un riesgo «crear un espacio dentro de nuestro territorio que ya no va a formar parte de nuestro territorio». Y no es el único. También intelectuales y políticos de la oposición han puesto el grito en el cielo. No sólo porque creen que Honduras va a vender parte de su territorio al mejor postor; también temen que esas ciudades protegidas se conviertan en una suerte de paraísos fiscales. Y es que los territorios especiales cuentan con un régimen fiscal a medida, un sistema financiero independiente, y están autorizados a utilizar sus ingresos económicos exclusivamente para sus propios fines.

Ante la lluvia de críticas, el Gobierno saca pecho mostrando los resultados de experiencias similares en otros lugares del mundo como Hong Kong, Shenzhen, Shanghái y Macao, en China; la ciudad-estado de Singapur y el distrito internacional de negocios de Songdo, en Corea del Sur. Y airea orgulloso que, de momento, diez empresas, la mitad de ellas nacionales, ya han manifestado su interés por participar en el proyecto. También se conoce ya el lugar en el que podría desarrollarse el principal clúster económico: las regiones de Colón y Atlántica, ambas en la parte septentrional del país. Allí se pondrían en marcha tres grandes proyectos que supondrían una inversión de 2,8 billones de dólares.

Mucho dinero para un país en el que pueden asesinarte para robarte el móvil o porque perteneces a un determinado partido político; situado en un lugar estratégico en la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos y en el que, desde hace ya demasiado tiempo, las pandillas criminales campan a sus anchas.