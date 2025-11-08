Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu» La bonita historia de la vasca y su mascota ha emocionado a varios usuarios en redes sociales

M. S. Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:31

«No me lo puedo creer. Homer también ha fallecido dos días después de su amita Inés», es como arranca una publicación en Facebook que ha dado a conocer la historia de Inés Padilla y su mascota, y que ha emocionado a varios usuarios en redes sociales.

Según relatan en la publicación subida por la cuenta 'Ascaan difusión-Santurtzi', tanto Homer como su dueña padecían de la misma enfermedad. La vasca Inés Padilla falleció en la localidad de Santurtzi el pasado 30 de octubre a los 52 años, tras haber luchado varios años contra el cáncer, al igual que su mascota, que falleció tan solo dos días después que su dueña. Una historia que ha sorprendido a todos aquellos que los conocían.

Y es que solo hace falta ver la película de 'Hachiko' (que cuenta la historia real de un perro fiel que esperó a su amo fallecido en la estación de tren de Shibuya en Tokio durante casi 10 años, después de que este falleciera en 1925) para darse cuenta del duelo que pueden llegar a experimentar los perros al separarse definitivamente de sus dueños. Un dolor que puede agravar enfermedades ya existentes y posiblemente, lo que le haya pasado a Homer.

El bonito vinculo entre un perro y su dueña

«Como puede ser el destino o el querer irse con ella para siempre», reflexionan desde la página sobre la «triste noticia» del fallecimiento de Homer, el 'perri-hijo' que Inés había adopatado hacía 13 años y que le había acompañado durante el transcurso de su enfermedad.

«Personalmente Homer, nunca olvidaré a Homer al igual que nunca olvidaré a Inés, siempre con una sonrisa por mal que estuviese», destacan sobre la vasca que en vida se dedicó a recaudar fondos para investigar el cáncer de mama metastásico desde la Asociación Maite Ta Bizi.

La historia no ha tardado en volverse viral en redes en donde varios usuarios se han emocionado. «Homer ha sido muy afortunado con la familia que le adoptó», ha comentado un usuario. Mientras que otro ha destacado que Homer «decidió acompañar a su amatxu porque hay vínculos que trascienden más allá de la vida».