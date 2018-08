Un hombre mata a otro de un disparo en Pamplona y después se atrinchera en el edificio Policías y servicios de emergencia en el lugar de los hechos / Diario de Navarra El fallecido podría ser el padre de la pareja del presunto asesino, que no se descarta tenga retenida a la mujer DV Y AGENCIAS Domingo, 5 agosto 2018, 19:09

Una persona ha muerto este domingo de un disparo en la cabeza en Pamplona y el autor se ha atrincherado a continuación en el inmueble en el que han sucedido los hechos, según informa Diario de Navarra. El suceso se ha producido en la calle Santa Vicente María del barrio pamplonés de San Jorge. Al lugar se han desplazado los grupos especiales de la Policía Nacional. Del suceso se ha hecho cargo el Juzgado de instrucción número 2 de Pamplona.

El suceso se ha producido en la calle Santa Vicente María del barrio de San Jorge de Pamplona. / Diario de Navarra

Toda la manzana permanece acordonada en estos momentos y al lugar también han acudido efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, así como dos GEO de Madrid, que se encuentran en Pamplona desde las 18.00 horas. Asimismo, se encuentran en el lugar una ambulancia medicalizada de Bomberos y DYA.

Según han comentado los vecinos a los periodistas, en el piso se encontraban el presunto autor del crimen, su pareja y su suegro y, en el transcurso de una discusión, ha disparado contra el padre de ésta causándole la muerte. No se descarta que el presunto asesino tenga una persona retenida, ya que no está claro si la mujer ha salido o no de la vivienda.